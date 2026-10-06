Odeš u Arabiju i zaboraviš na fudbal: Što da treniram kad sam bogat čovek
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 10:25
„Što više novca, to bolje“, tako razmišlja Džon Duran
Za samo tri i po godine promenio je pet klubova. Njegovi transferi su iznosili po nekoliko desetina miliona evra, neki su bili čak i preterani, ali izgleda da Džonu Duranu nije bitno gde igra, već koliko zarađuje.
Kolumbijac je letos stigao na pozajmicu iz saudijskog Al Nasra u Benfiku, u ulozi je rezervnog špica iza Vangelisa Pavlidisa, postigao je jedan gol u novoj sredini, na osnovu nekih detalja koje je o njemu izrekao Fred, deluje da ga učinak na terenu ne interesuje previše i da se mahom bavi stanjem na bankovnom računu. A tamo su sve sami – milioni.
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Fred, koji je sa Džonom delio svlačionicu u Fenerbahčeu, u jednom podkastu je otkrio da Duran nije previše zainteresovan za fudbal, naročito od trenutka kad mu se život promenio transferom iz Čikago Fajera u Aston Vilu za skoro 30.000.000 evra.
„Taj lik ne mari ni za šta, druže – kakav je zabavan tip! Sjajna osoba, ali, znaš, baš ga je briga za sve. Kad bismo izašli u grad, ja bih rekao: ’Džone, hajde na trening, da istrčimo krug ili dva.’ Na to nam je uzvraćao: ’Brate, ja sam već bogat. Ne moram da trčim.’ Onda bi otišao u medicinski blok i zabušavao“, istakao je Fred.
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Prema njegovim rečima, slično je bilo i na drugim adresama.
„Kad je Duran prešao u Zenit, rekao sam: ’Ooo, sad ćeš zaraditi još više novca.’ Njegovo razmišljanje je bilo: ’Brate, što više, to bolje, što više, to bolje.’ Ponekad, dok smo razgovarali, znao je da kaže: ’Već sam obezbedio i sebe i svoju porodicu, i to za tri generacije.’ Takvo razmišljanje je znalo da mi ide na živce.“
Mada, možda sad posmatra život iz drugačije perspektive.
„Ugovor koji su mu ponudili u Al Nasru bio je nestvaran. Već je kupio celu Kolumbiju. Čujem da će uskoro dobiti dete, nadam se da se malo smirio i da je pronašao mir“, istakao je Fred.