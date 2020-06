Odgovor Borca Marku Miriću: Sve će biti rešeno, nikad nismo bili jači

Veliku pažnju u Srbiji, a još veću u Republici Srpskoj izazvale su reči Marka Mirića, doskorašnjeg prvotimca Borca iz Banjaluke, u kojima napominje da mu klub s kojim je sarađivao godinu dana nije isplatio prinadležnosti za 2020.

Mirić uverava da se ne duguje samo njemu, već i kompletnom igračkom kadru, međutim iz četvrtoplasiranog tima na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine stižu umirujući tonovi i obećanje da će sve obaveze biti namirene.

Iz Borca poručuju da su finansijske nevolje uzrokovane pandemijom, ali da se problemi rešvaju u hodu.

„Kad su nastale nevolje s virusom korona obavili smo razgovore sa svim igračima, postigli dogovore kako ćemo i šta dok traje pandemija i specijalni uslovi zbog mera nadležnih institucija. Zašto je Mirić odlučio da na takav način, u medijima, priča o internim klupskim stvarima pitajte njega? Ne stidimo se činjenice da imamo određenih problema, kao i svi klubovi, trebalo bi da rešimo tekuća pitanja i zaostavštinu iz vremena virusa korona, ali to će vrlo brzo sve da bude sanirano, potrebno je samo malo strpljenja. Već smo rešili taj problem i igračima će biti isplaćeno ono što smo dogovorili. Da li je potrebno podsećati da smo rešili sve probleme iz prošlosti, da smo prvi put, na Prvostepenoj komisiji FS BiH dobili licencu i za domaća i za evropska takmičenja, izborili plasman u Evropu i zaista Borac, po mnogima, odavno nije bio jači, organizovaniji i bolji. To kaže sud javnosti, a ne mi u klubu. Mi znamo šta smo morali sve da uradimo, bilo je i bolnih poteza, ali smo sačuvali klub, nismo dozvolili da se ugasi, vratili smo ga u vrh fudbala u BiH i na međunarodnu scenu. Što se tiče određenih dugovanja prema igračima ona će biti rešena, završili smo i to! Sve plate iz 2020. godine će biti rešene“, napominje u izjavi za MOZZART Sport Vico Zeljković, predsednik Borca.

Banjalučani su ove sezone izborili povratak na UEFA mapu posle sedam godina čekanja i ističu da će spremno dočekati međunarodne obaveze.

„Da polako izlazimo i iz problematike zvane virus korona govori činjenica da uskoro počinje rekonstrukcija reflektora na Gradskom stadionu, menjaćemo sijalice i rekonstruisati kablovske instalacije i sve će da bude spremno za evropske utakmice koje nas čekaju u kvalifikacijama za UEFA Ligu Evrope. Borac, zaista, nikad nije bio jači“.

U naprasno završenoj sezoni Marko Mirić je odigrao 18 utakmica za tim Vlada Jagodića, postigao je jedan i asistirao za još jedan gol. Od nedavno je slobodan igrač, pošto je raskinuo ugovor.

„Svako ima mogućnost da kaže šta misli, kako se oseća i da traži puteve koji će ga odvesti na bolje mesto, ako mu se nešto ne sviđa. Miriću mogu samo da poručim da Borac nikad nije bio jači i bolji, a on je igrama na terenu i odnosom prema Borčevom dresu pokazao karakter u koji ne želim da ulazim. Želim mu sve najbolje u nastavku karijere i da pruža bolje partije nego one što je prikazao u Banjaluci“, dodao je Zeljković.