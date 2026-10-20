Ogledalce, ogledalce, kaži nam ko je najlepši na svetu?

Zove se – Luka Dinj . Doveden da bude rezervna opcija na levom beku trebalo bi da uskoči u najgorem mogućem trenutku. Nuno Mendeš je povređen, a Mendeš je možda jedini bek na svetu koji bi mogao da ukroti Jamala . Dinj to ne bi mogao ni u najboljim danima, a ove je sezone odigrao 161 minut i već u Parizu mnogi krive upravu da je pogrešila sa dovođenjem 33-godišnjeg levog beka. Uostalom, kad je Francuska igrala protiv Španije u polufinalu poslednjeg Mundijala baš se Dinj pogubio s loptom dok mu se Jamal šunjao iz leđa, pa ga je onda volejom dohvatio i tako skrivio penal kojim je Mikel Ojarzabal Furiji utabao put do vođstva.

Ovo će biti spektakl, ovo će biti fešta golova i lepih poteza, jer Luis Enrike i Hansi Flik su nas na tako nešto navikli. S tim da je Enrike u prošlosezonskom polufinalu sa Bajernom pokazao da ume i da defantivno zatvori utakmicu kada mu to odgovara. Sada će, doduše, tu imati jedan veliki problem.

Da budemo sasvim jasni: Pari Sen Žermen i Barselona su trenutno dva najmoćnija tima Evrope. I dva najsimpatičnija tima Evrope. I namerno kažemo tima, ne kluba, jer tu će svako biti subjektivan. Ali ako gledamo teren – uzvišeni fudbal. Da li od Usmana Dembelea , Hviče Kvarachelije , Dezirea Duea i Vitinje ili od Lamina Jamala , Rafinje , Rodrija ili Entonija Gordona ? Svejedno je. Ovaj bismo okršaj mogli da ilustrujemo kao u manga crtaćima, mogli bismo da ih poredimo sa “ferkom“ Godzile i King Konga, da crtamo nekakve oživele “drobilice“ koje sve pred sobom pretvaraju u ništa... I ne bismo pogrešili.

Zato se pominju razne druge mogućnosti, mada se najrealnijom čini ona da Voren Zair-Emeri pomogne. Da li kao levi bek ili kao vezista koji će da se spušta i duplira Jamala to je već drugo pitanje. Opcija je i Lukas Ernandez, ali u nju niko ne veruje.

Ostalo se nazad zna: Safonov na golu, desno Ašraf Hakimi, štoperi su Marinjos i Pačo. Magnes Aklijuš i Seni Majulu su se oporavili od povreda, trenirali i na raspolaganju su za vezni red, ali verovatno će obojica na klupu, jer ovo je utakmica za oprobane mačke. Vitinja i Fabijan Ruiz, uz Zair-Emerija u vezi, ili ako on bude igrao kao bek, onda Žoao Neveš ide u startnih 11. Postoji čak i opcija, vrlo realna, da Hakimi, poznat kao polivalentan fudbaler, pređe levo na Jamala, a da Zair-Emeri ode desno. Ispred Dezire Due, Usman Dembele i Hviča Kvarachelija. Da ti se zaledi krv.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

No, ima i Barselona svoje babaroge. Počevši od tog Jamala. Ali da se vratimo prvo na početak, Đoan Garsija siguran među stativama, ispred Ćavi Espart (pošto je Žil Kunde povređen), Pau Kubarsi, Đerar Martin i Žoao Kanselo, u vezi Rodri, Fermin Lopez i Pedri, u navali Jamal, Entoni Gordon i u samom špicu – Gabrijel Žezus. Ili možda čak Dani Olmo kao lažna devetka.

To je naravno najveća drama u Flikovoj pripremi utakmice. Rafinja je zbog problema sa mišićem preskočio ligaški okršaj sa Hetafeom, protiv Betisa u prethodnom kolu odigrao samo 20 minuta, a Blaugranu u nedelju očekuje El Klasiko sa Realom. Koji joj je, ako ćemo pošteno, sada možda i bitniji od Pari Sen Žermena, jer bi mogao da je odvede na devet razlike u La Ligi, a tamo se ta prednost teško topi.

Problem je samo to što je ovo večeras ipak bitka za status najlepšeg tima Evrope. Namerno ne kažemo još najboljeg, jer o tome ćemo tamo negde na proleće. I ne bismo se iznenadili da opet gledamo dva ista kandidata.

PARI SEN ŽERMEN - BARSELONA, 21.00

Pariz

Stadion: Park prinčeva

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

PSŽ (4-3-3) Safonov - Zair-Emeri, Markinjos, Pačo, Hakimi - Neves, Vitinja, Ruiz - Due, Dembele, Kvarachelija

BARSELONA (4-3-3): Garsija - Espart, Kubarsi, Martin, Kanselo - Rodri, Pedri, Fermin - Jamal, Žezus, Gordon

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

18.45: (1,57) Fenerbahče (4,40) Slavija Prag (5,30) MOZZART RELAX

18.45: (8,50) Sabah (5,50) Borusija Dortmund (1,33) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Liverpul (5,00) Viljareal (6,15) MOZZART RELAX

21.00: (1,15) Roma (7,75) Slovan Bratislava (16,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,55) Porto (4,20) PSV (5,90)

21.00: (1,08) Mančester Siti (12,0) AEK (24,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Štutgart (3,60) Atletiko Madrid (2,10)

21.00: (2,40) Pari Sen Žermen (4,70) Barselona (2,40)

21.00: (1,75) Napoli (4,00) Bode Glimt (4,30)

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30)

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)

*** kvote su podložne promenama