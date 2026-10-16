Ognjenović u BiH pobeđuje na svakom petom meču, da li je to dovoljno za opstanak?

Ostvario je Ognjenović dve pobede od dolaska na klupu tima iz Doboja, obe na gostovanjima. Protiv BSK-a u Banjaluci (1:0) i Radnika u Bijeljini (2:1).

Međutim, na poslednja tri meča njegova ekipa je primila 10 golova. Bolji su bili Borac (1:2), Sarajevo (0:2) i Zrinjski (2:6).

18.00: (2,05) Sloga Doboj (3,25) Široki Brijeg (3,50)

Susret sa Širokim Brijegom biće Ognjenoviću ukupno 48. u bosanskom fudbalu. Zasad je na 10 pobeda i 12 remija.

“Svesni smo da nas u Doboju očekuje zahtevan susret protiv kvalitetnog protivnika kojeg poštujemo. Ipak, verujemo u sebe i svoj kvalitet. Želimo da od prvog minuta uđemo čvrsto, s pravom energijom i pristupom, da pokažemo karakter i odigramo dobru utakmicu. Idemo u Doboj da damo sve od sebe i pokušamo da ostvarimo željeni rezultat”, kazao je trener Širokog Brijega Marijo Tot.

U prvom susretu ove sezone, 8. avgusta, Široki Brijeg i Sloga su odigrali 0:0.

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BIH 1 – 10. KOLO

Petak

18.00: (2,05) Sloga Doboj (3,25) Široki Brijeg (3,50)

Subota

13.00: (2,40) BSK Banjaluka (3,20) Željezničar (2,85)

16.00: (3,70) Radnik Bijeljina (3,25) Sarajevo (2,00)

Nedelja

17.30: (5,40) Velež (3,45) Borac Banjaluka (1,65)

20.00: (6,50) Čelik (3,80) Zrinjski (1,50)

***Kvote su podložne promenama