Ognjenović u BiH pobeđuje na svakom petom meču, da li je to dovoljno za opstanak?
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 11:17
Sloga u novom šampionatu još nema pobedu u Doboju, do nje će probati da dođe ovog petka (18 časova) protiv Širokog Brijega
Postao je Perica Ognjenović starosedelac u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Zvijezdu nije vodio na takmičarskim mečevima zbog pandemije korona virusa, sa Rudarom iz Prijedora prošle sezone nije uspeo da sačuva prvoligaški status, a sada 49-godišnji trener pokušava sa Slogom iz Doboja da zabeleži bolji rezultat. Bliži mu se 50. meč u tom takmičenju, a zasad je blizu proseka od pobede na svakoj petoj utakmici. Tu statistiku nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Real Madrida će probati da popravi ovog petka od 18 časova protiv Širokog Brijega.
Reč je o 10. kolu šampionata BiH. Ognjenovićeva Sloga je trenutno sedma sa devet bodova, jednim više od Veleža koji je u zoni ispadanja, ali nalazi se u lošoj formi. U seriji je od tri uzastopna poraza.
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Ostvario je Ognjenović dve pobede od dolaska na klupu tima iz Doboja, obe na gostovanjima. Protiv BSK-a u Banjaluci (1:0) i Radnika u Bijeljini (2:1).
Međutim, na poslednja tri meča njegova ekipa je primila 10 golova. Bolji su bili Borac (1:2), Sarajevo (0:2) i Zrinjski (2:6).
18.00: (2,05) Sloga Doboj (3,25) Široki Brijeg (3,50)
Susret sa Širokim Brijegom biće Ognjenoviću ukupno 48. u bosanskom fudbalu. Zasad je na 10 pobeda i 12 remija.
“Svesni smo da nas u Doboju očekuje zahtevan susret protiv kvalitetnog protivnika kojeg poštujemo. Ipak, verujemo u sebe i svoj kvalitet. Želimo da od prvog minuta uđemo čvrsto, s pravom energijom i pristupom, da pokažemo karakter i odigramo dobru utakmicu. Idemo u Doboj da damo sve od sebe i pokušamo da ostvarimo željeni rezultat”, kazao je trener Širokog Brijega Marijo Tot.
U prvom susretu ove sezone, 8. avgusta, Široki Brijeg i Sloga su odigrali 0:0.
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BIH 1 – 10. KOLO
Petak
18.00: (2,05) Sloga Doboj (3,25) Široki Brijeg (3,50)
Subota
13.00: (2,40) BSK Banjaluka (3,20) Željezničar (2,85)
16.00: (3,70) Radnik Bijeljina (3,25) Sarajevo (2,00)
Nedelja
17.30: (5,40) Velež (3,45) Borac Banjaluka (1,65)
20.00: (6,50) Čelik (3,80) Zrinjski (1,50)
***Kvote su podložne promenama