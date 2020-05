Oko statistike: Da li Hajdenhajm ima „herca“?

Mlađa sestra Bundeslige možda nije atraktivna kao starija, ali definitvno ima šta da ponudi. Naročito u doba fudbalske oskudice. Posle dva "vikend kola" došlo je vreme za malo "loptanja" usred radne nedelje.

Da će biti uzbudljivo u Cvajti, u okviru 28. runde, garant su tri večerašnja dvoboja, u kojima se prepliću davljenici i sastavi koji pucaju visoko. Hajdenhajm ima priliku da se bar na jedno veče domogne druge pozicije, ali mu je za to neophodno slavlje u Hamburgu nad Sankt Paulijem, dok je Bohum domaćin Holštajn Kilu, koji nije rekao zbogom borbi za promociju. Naposletku, Karlsrue koji koketira sa zonom najugroženijih ima imperativ rezultata na gostovanju Hanoveru.

BOHUM - HOLŠTAJN KIL (18.30)

Verovatni sastavi:

Bohum (4-2-3-1): Riman - Gamboa, Labropulos, Lajč, Danilo Soareš - Losija, Teše - Pantović, Žulj, Vajlant – Ganvula

Nedostaju: Bapo, Blum, Dekarli, Coler

Holštajn Kil (4-1-2-2-1): Gelios - Nojman, Val, Tesker, Van den Berg - Mefert - Miling, Ezkan - Ijoha, Reze – Li

Nedostaje: Sera

Bohum je neporažen na prethodnih pet utakmica i udaljio se od najugroženijih, ali i dalje ne sme da se opusti. Holštajn je posle prinudnog odmora takođe prikazao dobre partije i samo sticajem okolnosti nije dobio oba meča - Jan Regenzburg mu je štrpnuo bod u sudijskoj nadoknadi, ali je tugu utopio trijumfom nad kandidatom za promociju Štutgartom. Ta utakmica potvrdila je da Kilovci nisu slučajno u gornjem delu tabele i da se nikome ne sklanjaju s puta bez obzira na rasterećenost, a na Rurštadion dolaze sa motivom da zadrže oreol nepobedivosti u međusobnim duelima. Posao im olakšavaju povrede vedeta domaćih Danija Bluma (devet golova i 11 asistencija) i Simona Colera (6/3), pa razmotrite X2 (pobeda Holštajna ili remi) i GG (pogoci obe ekipe - obostrano su skloni tom tipu), kao i njihov miks.

HANOVER – KARLSRUE (18.30)

Verovatni sastavi:

Hanover (4-2-2-2): Ciler - Korb, Hibers, Elez, Horn - Anton, Kajzer - Maina, Haraguči - Dukš, Tojhert

Nedostaju: Felipe, Jung, Najs, Ostrzolek, Ratajčak, Soto, Štele, Štendera, Zinderman, Tarnat

Karlsrue (4-1-2-2-1): Uphof - Tide, Gordon, Pisot, Rosbah - Grojs - Vanicek, Gondorf - Štifler, Lorenc - Hofman

Nedostaju: Čamoglu, Čoi, Frede, Gaj

Da je čitave sezone igrao kao pre pauze zbog pandemije korona virusa i neposredno posle nje, Hanover bi se sigurno borio za jedno od mesta koja vode u Bundesligu. Što se tiče Karlsruea, i on je živnuo otkako se lopta zakotrljala pred praznim tribinama i uvećale su mu se šanse da preživi u Cvajti, ali smatramo da će ovde ostati praznih šaka. Razlog za tu procenu nije samo Hanoverov niz od tri pobede, već i mnogo veći izbor kvalitetnih fudbalera koji Kenanu Kodžaku omogućava da izvede izuzetno jaku startnu postavu uprkos brojnim izostancima zbog povreda. Turskog stručnjaka najviše zabrinjava to što je njegova ekipa na samo jednom od dosadašnjih 12 domaćinstava sačuvala mrežu, pa opklada na to da će i Karlsrue postići pogodak mogla bi da vam se isplati, pa ako vam je kec sumnjiv gađajte GG.

SANKT PAULI – HAJDENHAJM (18.30)

Verovatni sastavi:

St. Pauli (4-2-3-1): Himelman - Olson, Lorens, Bubala, Peni - Benateli, Knol - Mijači, Sobota, Đekereš - Ferman

Nedostaju: Avevor, Bednarčik, Brodersen, Buhtman, Karstens, Konte, Hornšuh, Kala, Lankford, Estigord, Park, Zehir

Hajdenhajm (4-2-2-2): Miler - Buš, Mainka, Berman, Tojerkauf - Dorš, Grizbek - Mor, Šnaterer - Lajperc, Klajndinst

Nedostaju: Hising, Til, Tomala

Kada bi se ovaj meč igrao u Hajdenhajmu, bez oklevanja bismo vam sugerisali da uložite novac na FCH budući da Sankt Pauli nikad nije izašao neporažen sa Fojt-Arene. Na njegovom "bunjištu" situacija je drugačija (tri slavlja Pirata i po jedan remi i poraz), pa zaključak o faktoru domaćeg terena u odmeravanjima ovih rivala nije teško izvući. Ipak, usprotivićemo se tradiciji jer u Hamburgu neće biti publike koja je zaista Paulijev "dvanaesti igrač". I ne samo zbog toga: gosti bi pobedom izbili na drugu poziciju sa bodom prednosti nad Hamburgerom i dva u odnosu na Štutgart, koji će sutra u velikom derbiju ugostiti upravo HSV - dakle, Hajdenhajm bi mogao da bude dobitnik kola. Za to je potrebno strpljenje, pa bi drugo poluvreme trebalo da bude efikasnije, a kad se sastaju na Milerntoru tako obično i bude.

NEMAČKA 2 - 28. KOLO

Utorak

Ercgerbirge Aue – Darmštat 1:3 (1:1)

/Kruger 8 – Kempe 19pen, Dursun 72, 82/

Grojter Firt - Osnabrik 0:2 (0:1)

/Blača 9, Šmit 58/

Jan Regenzburg – Nirnberg 2:1 (1:1)

/Albers 44, Stolce 48 – Ishak 11/

Vehen – Sandhauzen 0:1 (0:1)

/Dikmajer 45/

Sreda

18.30: (2,70) Bohum (3,40) Holštajn Kil (2,55)

18.30: (1,85) Hanover (3,50) Karlsrue (4,40)

18.30: (2,65) Sankt Pauli (3,20) Hajdenhajm (2,75)

Četvrtak

20.30: (2,30) Štutgart (3,40) Hamburger (3,10)

