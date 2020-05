OKO STATISTIKE U CVAJTI: Bilefeld je kec dana, Hamburger ne miriše na golove

Možda to nije bio onaj fudbal na koji smo navikli pre pandemije koronavirusa, ali svakako nam je drago da se vratio. I to u punom sjaju. Nemci su se tokom „povratničkog“ kola i na mečevima u subotu svojski potrudili da nas obraduju velikim brojem pogodaka. Ukupno 16 je viđeno u Bundesligi na šest utakmica, dok je u Cvajti viđeno 13 pogodaka na četiri utakmice. Sasvim solidno, uzimajući u obzir da su fudbaleri poslednji put igrali pre ravno dva meseca.

A danas samo možemo da se nadamo da će sve da se nastavi u istom ritmu. I dok će se u Budnesligi igrati dve utakmice, sa Bajernom u glavnoj ulozi, u drugom rangu takmičenja nas očekuju četiri duela. Može se reći, prilično zanimljiva, pošto će Arminija, Štutgart i Hamburger tražiti bodove vredne odlaska u najviši rang naredne takmičarske godine. Evo kako to sve izgleda iz ugla statistike...

BILEFELD - OSNABRIK

Bez dileme, ovo je kec kola u Cvajti. Vodeći Bilefeld prilično je odmakao konkurentima za promociju i to mu daje dodatnu psihološku stabilnost pred utakmicu sa nepredvidim Osnabrikom. No, gosti su drastično popustili u drugom delu sezone i sumnjamo da mogu da se suprotstave Plavcima, iako su ovi više bodova osvojili na strani i bez obzira na činjenicu da je na svega jednom od minulih osam duela ovih klubova pobedu odneo domaćin. Ako vas to odvraća od tipovanja na pulene Uvea Nojhausa razmotrite varijante po kojima će oba tima da postignu najmanje jedan gol, odnosno da će mreža da se zatrese u prvih 45 minuta pošto su Saksonci nanizali sedam takvih mečeva van Osnabrika.

GROJTER - HAMBURGER

Navijače Hamburgera tekući šampionat zabrinjavajuće podseća na prethodni u kojem je nekadašnji prvak Evrope sopstvenim kiksevima u završnoj četvrtini prokockao priliku da se vrati u najviši rang. Zato vam savetujemo da budete oprezni i ne zaletite se da odigrate dvojku, iako nije sporno da je HSV kvalitetniji od Grojtera i da je tradicija na njegovoj strani. Međutim, Deteline igraju bez pritiska (teško da mogu da dobace do plej-ofa, daleko su od opasne zone), pa je pobeda Severnjaka na "dugačkom štapu". Bolje je kladiti se na mali broj pogodaka - svi njihovi dosadašnji međusobni susreti, a bilo ih je osam okončani su sa najviše dva gola. Uostalom, tip 0-2 bolje plaća od dvojke.

ST. PAULI - NIRNBERG

Sankt Pauli i Nirnberg su u velikoj grupi klubova koji strahuju od ispadanja i mada im taktiziranje nije jača strana sigurno će nastojati da pre svega zaštite svog golmana, pa tek onda da razmišljaju o tome kako će da "naude" protivničkom. U tom kontekstu i ovo bi trebalo da bude neefikasan meč, a jako uporište tezi da ni na Milerntoru neće pasti više od dva gola daje serija od šest takvih sučeljavanja Pirata i FCN-a. Ljubiteljima kombinovanja preporučujemo opkladu koja spaja pobedu domaćih ili remi sa maksimalno tri pogotka - Bavarci dugo nisu slavili protiv St. Paulija koji je, pride, od novembra neporažen u Hamburgu.

VEHEN - ŠTUTGART

Vehen i Štutgart razdvajaju ambicije (Vizbadenovci maštaju o opstanku, rival merka Bundesligu), a spajaju ih dve zanimljivosti. Prva je američki stručnjak italijanskog porekla Pelegrino Mataraco koji od decembra vodi Crvene, a najbolje igračke dane proveo je u Vehenu. Druga je rezultat 1:2 - došao je na sva tri dosadašnja im duela, s tim da su dva odigrana u Kupu - pa ako volite da kroz veliki rizik jurite velike kvote gađajte tačan rezultat 1:2. Ukoliko ste za pouzdanije opcije sugerišemo vam da će obe ekipe dati makar po gol i da će zbir pogodaka biti tri i više. Takođe, opkladu da Štutgart neće da izgubi možete da kombinujte sa jednom od pomenutih igara sa golovima.

BUNDESLIGA 2 – 26. KOLO

Subota

Aue – Sandhauzen 3:1 (1:0)

/Nazarov 5, Kruger 64, Kakutalua 69 - Bjada 80/

Bohum – Hajdenhajm 3:0 (2:0)

/Losilja 11, Osei-Tutu 34, Ganvula 64)

Karlsrue – Darmšat 2:0 (0:0)

/Hofman 66, Vanicek 90+6/

Regenzburg – Holštajn Kil 2:2 (0:1)

/Stolce 75, Albers 90+2 - Dži-Sung 3, Porat 58/

Nedelja

13.30: (1,65) Bilefeld (3,80) Osnabrik (5,50)

13.30: (3,80) Grojter Firt (3,45) Hamburger (2,00)

13.30: (2,55) St. Pauli (3,25) Nirnberg (2,80)

13.30: (5,10) Vehen (3,70) Štutgart (1,70)

odloženo

Hanover - Dinamo Drezden