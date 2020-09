Može biti samo jedan. I nikako drugačije, mada prema kvalitetu koji Midtjiland i Slavija poseduju, mesto im je u grupnoj fazi Lige šampiona. Prva utakmica je mnogo toga pokazala. Danci su praktično isti kao tim iz Vršovica. Poput blizanaca... Trče do iznemoglosti, bore se, neće ništa da prepuste slučaju, a imali su čak i više šansi od domaće Slavije. Naravno, revanš uvek može da bude u drugačijem tonu, sa gomilom golova. Bilo kako bilo, Vukovi su izuzetno jaki u svojoj "jazbini", a 0:0 iz Praga nikome nije izrazita prednost (21.00).

Slavija se suočava sa izuzetno teškim gostovanjem u Herningu. Remi bez golova na prvi pogled nije potpuno loš rezultat, međutim, tok meča uplašio je mnoge ljubitelje crveno-belih sa Eden arene, i ne samo njih. Iako je Slavija imala prednost na lopti, Midtjiland je imao šansu za gol, a golman Kolar je u najmenje tri prilike održao Slaviju u životu.

Trener Jindrih Trpišovski svestan je snage protivnika, pa je tokom vikenda odmorio većinu igrača na koje računa, ali je Slavija lako preslišala Slovačko (3:0). Midtjiland je, takođe, tokom vikenda zabeležio pobedu u šampionatu. Na domaćem stadionu u Herningu, igrači trenera Brajana Priskea su se obračunali sa Randersom. Božidar Kraev je u šestom minutu postigao gol za pobedu i miran san pred ključni sudar u kvalifikacijama.

Inače, istorija se ponavlja u Slaviji. Crveno-beli igraju za plasman u Ligu šampiona, a jedan od njenih glavnih aduta se bavi velikim transferom. Pre godinu dana, kada je Slavija slomila rumunski Kluž u plej-ofu, Aleks Kral je otišao u moskovski Spartak. Ovog puta je defanzivac Vladimir Kufal je pred transferom u Premijer ligu, stopama još jednog bivšeg asa tima iz Vršovica Tomaša Součeka u Vest Hem.

Samo 90 minuta deli Vukove od prvog učešća u grupnoj fazi Lige šampiona. Glavni trener Brajan Priske ne krije da je to važan meč sa mnogo uloga.

"Liga šampiona je najbolja u klupskom fudbalu. To je ogromna bitka i značaj je, naravno, ogroman za sve", istakao je kormilar Midtjilanda.

Dobra polazna osnova Vukova u kvalifikacijama za elitni kontinentalni kup zasniva se na pobedama protiv Ludogoreca i Jang Bojsa. Prvi obračun u Pragu pretvorio se u 0:0. Rezultat od prošle nedelje takođe znači da se Slavija sa golom u gostima može da dovede sebe u povoljan položaj.

"Bilo nam je jasno kada smo gledali protivnika pred prošlu utakmicu da neće biti postignuto mnogo golova. To je potvrđeno u prvom meču, a mislim da će slično biti i u revanšu. Obe ekipe imaju dobro razvijenu odbranu. Veoma je teško dobiti šansu protiv njih. To se pokazalo, ako je bilo šansi, bilo je to nakon standardnih situacija ili posle šuteva sa distance. Iskreno se nadam da neće biti penala. Ne želim to da doživim. Svaki put kada sam gledao jedanaesterce na Mundijalu ili Evropskom prvenstvu, divio sam se igračima i uvek sam mislio da ne želim da doživim takvu situaciju, pa se nadam da je neću doživeti. Nadam se da ćemo brzo uspeti da postignemo gol, tako da ta mogućnost više ne bude dostupna", rekao je Jindrih Trpišovski.

LIGA ŠAMPIONA, PLEJ-OF - REVANŠ MEČEVI

Utorak

Dinamo Kijev - Gent 3:0 (2:0) /prvi meč 2:1/

/Bujalski 9, De Pena 36pen, Rodriges 49pen/

Ferencvaroš - Molde 0:0 /prvi meč 3:3/

Omonija - Olimpijakos 0:0 /prvi meč 0:2/

Sreda

21.00: (2,85) Midtjiland (2,95) Slavija Prag (2,75)/prvi meč 0:0/

21.00: (2,25) PAOK (3,30) Krasnodar (3,25)/prvi meč 1:2/

21.00: (1,18) Salcburg (7,75) Makabi Tel Aviv (13,0)/prvi meč 2:1/