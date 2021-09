Okršaj dva Đorđevića – Radnik sa novim trenerom napada svog bivšeg stratega

Nije dugo Dušan Đorđević čekao na novi angažman. Doskorašnji strateg Čukaričkog preuzeo je Radnik iz Surdulice, a debi će imati u petak od 19 časova, kada će u sklopu 9. kola Superlige Srbije da dočeka Vojvodinu.

Đorđević je na klupi zamenio Igora Bondžulića, koji je dobio otkaz posle dva uzastopna poraza u prethodna dva kola, od Spartaka (1:2) i Napretka (0:1). Surduličanima je cilj da se plasiraju u plej-of, a procenili su da će sa 51-godišnjim strategom lakše da stignu do njega. Đorđeviću je ovo tek druga sezona u kojoj samostalno radi kao trener u superligašu, a u prvoj je sa Čukaričkim zabeležio odličan rezultat i zauzeo treću poziciju na tabeli.

19.00: (2,85) Radnik (3,20) Vojvodina (2,55)

Đorđevićev debi će da ulepša povratak njegovog prezimenjaka u Surdulicu. Slavoljub Đorđević je prošle sezone vodio Radnik, a tokom leta je zamenio Nenada Lalatovića u Vojvodini. Obojica su vodili klubove u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a i Čuka i Voša su takmičenje završili u 3. kolu. Dušanovi Brđani su eliminisani od strane švedskog Hamarbija, dok Slavoljubovi Novosađani nisu uspeli da iznenade austrijski LASK.

"Iznenađen sam organizacijom kluba, same saradnje i komunikacije sa svima u klubu. Ja sam sam po sebi veoma ambiciozan i do skoro sam radio u klubu koji isto tako ima ogromne ambicije. Ja ću probati da u najkraćem mogućem roku neke svoje ideje, neke svoje zamisli ostvarim, da možda ekipa igra onako dopadljiv, žestok fudbal, napadački fudbal, ali za sve to je potrebno neko vreme. U fudbalu nikada nema dovoljno vremena, sada smo imali bukvalno tri, četiri dana do prve utakmice. Posle Vojvodine sledi nam meč sa TSC-om a potom idemo na Čukarički i mogu reći da je pred nama težak raspored i uz to imamo puno povređenih igrača", rekao je Dušan Đorđević.

Njegov dolazak je doneo i promene u stručnom štabu. Na poziciji pomoćnog trenera biće njegov dugogodišnji saradnik Miloš Lukić, a u skorije vreme će se popuniti i pozicija kondicionog trenera.

Vošu su tokom nedelje mučili unutrašnji potresi, održana je vanredna sednica Skupštine na kojoj je trebalo da se diskutuje o promeni rukovodstva. Na kraju nije usvojen predloženi dnevni red, pošto je u glasovima članova Skupštine bilo 28:27 protiv njega, pa je sednica tako automatski završena.

To ipak ne bi smelo da utiče previše na igrače Vojvodine, koji ove sezone nikako ne uspevaju da ponove rezultate i igre iz prošlog šampionata. Trenutno su tek 10. na tabeli, a u poslednja dva kola su osvojili samo jedan poen, remijem sa Metalcem (2:2). Radnik i Voša su trenutno izjednačeni sa po devet bodova, s tim što Surduličani imaju bolju gol-razliku.

Poslednji duel ove dve ekipe su imale u martu ove godine, takođe na jugu Srbije. Tada je domaćin ispustio dva gola prednosti i utakmica se završila 2:2.

Ovo će da bude osmo gostovanje Vojvodine u Surdulici, a samo je jednom Radnik uspeo da je savlada, još 2016. godine. Tri puta je Stara dama trijumfovala, čak dva puta sa po 4:0, dok su tri susreta završena bez pobednika.

Radnik na svom terenu ove sezone još nema nijednu pobedu. Remizirao je sa Metalcem (0:0) i Radničkim (1:1), a Spartak je odneo kući ceo plen, pobedom sa 2:1. Domaćina može da ohrabri to što ni Voša ne blista u gostima. Od pet utakmica, računajući i evropske, crveno-beli su kao gosti trijumfovali samo u Litvaniji protiv Panevežisa (1:0). Remizirali su sa Crvenom zvezdom (0:0) i Spartakom (2:2), dok su gubili od LASK-a (1:6) i Napretka (0:2).

IZBOR UREDNIKA

SUPERLIGA SRBIJE – 9. KOLO

Četvrtak

TSC - Napredak 1:2 (0:1)

/Tomanović 87 - Bačanin 35, Jovanović 77/

Petak

16.00: (2,90) Novi Pazar (3,25) Radnički Niš (2,50)

19.00: (1,77) Metalac (3,50) Kolubara (4,90)

19.00: (2,85) Radnik (3,20) Vojvodina (2,55)

Subota

16.00: (1,70) Čukarički (3,70) Spartak (5,20)

16.00: (2,30) Proleter (3,25) Mladost Lučani (3,20)

18.30: (1,88) Voždovac (3,50) Radnički Kragujevac (4,30)

Nedelja

18.00: (2,75) Partizan (3,05) Crvena zvezda (2,95)

***Kvote su podložne promenama