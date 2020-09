Olimpijakos je bio prilično aktivan proteklih nedelja, ali tek treba da završi najvažnije poslove u aktuelnom prelaznom roku. Važna vest za Pedra Martinsa jeste da su sa virusom korona rskrstili Fortunis, Masuras i Buhalakis, pa je sada prioritet uglavnom jačanje tima. Naravno, sve to bi trebalo da potpomogne odlazak Rubena Semeda, koji bi uskoro trebalo da završi transfer u Benfiku. U najboljem slučaju klub iz Pireja bi trebalo da inkasira 10.000.000 evra, plus još 2.000.000 na osnovu bonusa, mada Orlovi na sve načine pokušavaju da smanje cenu.

Kada su u pitanju pojačanja prioritet je Jan Mvila. Iskusni vezista iz Sent Etjena ima usmeni dogovor sa crveno-belima. Obeštećenje neće predstavljati nikakav problem, iako se pominjalo i da bi moglo da dođe do raskida ugovora sa Francuzima, već su problem dugovanja koje Sent Etjen ima prema 30-godišnjem igraču. Mvila u Francuskoj ima 2.000.000 evra po sezoni, a nije dobio četiri poslednje plate, plus dugovanja iz prošle sezone. U Pireju ga čeka trogodišnji ugovor i plata od 1.700.000 evra po sezoni. Dakle, do 2023. godine bi trebalo da inkasira čistih 5.100.000 evra.

Mvila je tako dobio prednost ispred Tijaga Silve iz Notingem Foresta, s obzirom da garantuje defanzivnu stabilnost veznog reda, jer je Portugalac znatno ofanzivniji.

Jedna od prioritetnih želja Pedra Martinsa je i Gari Rodriges iz Al Itihada. Levo krilo sa Zelenortskih osrva se izuzetno sviđa Pedru Martinsu, koji veruje da bi on sa svojom sposobnošću u igri jedan na jedan i maštom koju je u stanju da promeni na terenu mogao da bude prava zamena za Podensea.

Posao gigantu iz Pireja bi mogao da pokvari Galatasaraj, koji je spreman da mu ponudi duplo više od Olimpijakosa.

Vrlo važnim poslom do kraja prelaznog roka smatraće se i eventualno dovođenje desnog beka Rio Avea Mateusa Rajsa. Olimpijakos je prvo ponudio 1.500.000 evra, dok su Portugalci tražili 4.000.000. Nakon toga se u igru umešao Porto, pa je Olimpijakos ponudio cifru na 3.000.000 i bonuse.

Olimpijakos ozbiljno razmatra slučaj 22-godišnjeg krila Beitara iz Jerusalima Levija Garsije. Ovo 22-godišnje krilo iz Trinidada i Tobaga bi moglo da bude ozbiljna infesticija kluba sa Karaiskakija, a otkupna cena bi trebalo da iznosi između 2.200.000 i 2.500.000 evra.

Olimpijakos je u aktuelnom prelaznom roku potrošio 5.800.000 evra na kupovine Pepea (Gimaraeš), Ahmeda Hasana (Braga), Ogmundura Kristansona (Larisa), Aleksandrosa Nikolijasa (300.000 evra) Apostolosa Apostolopulosa (Panaserijakos). Kao slobodni igrači stigli su Mavrudis iz Panatinaikosa, Holebas iz Votforda i Rafinja iz Flamenga. Na prodaji se prilično dobro zaradilo Kostas Cimikas je prodat Liverpulu za 13.000.000 evra, dok je Giljerme otišao u Al Sad za 6.000.000 evra.

Olimpijakos se uveliko priprema za novu sezonu, ali i samu završnicu kvalifikacija za Ligu šampiona, gde ga u plej-ofu čeka pobednik meča između Omonije i Crvene zvezde.

