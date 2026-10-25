Olimpik Marselj i dalje bez bivšeg štopera Javora
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 10:21
Zbog povrede kuka Derek Kornelijus nije u konkurenciji za susret sa Avrom (nedelja, 17.15) u 8. kolu Lige 1
Zbog nemira u Francuskoj i policijskog časa delovalo je u jednom momentu da bi prvenstveni meč između fudbalera Olimpika iz Marselja i Avra mogao da bude odložen. Ipak, to se neće desiti, tako da ćemo ove nedelje od 17.15 časova gledati na Velodromu meč 8. kola Lige 1.
Za Olimpik je i bolje da se utakmica ne odlaže, jer taman su podigli formu. Barem kada je domaće prvenstvo u pitanju. U prethodna dva kola su savladali Troju (2:0) i Anže (5:2), pa su napredovali do 10. pozicije na tabeli, sa devet bodova iz sedam mečeva.
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Doduše, na međunarodnoj sceni stvari još nisu došle na svoje. Posle tri kola u Ligi Evrope Marselj još nema nijedan bod i blizu je eliminacije. Savladali su ga redom Bešiktaš (1:4), Olimpijakos (0:1) i Šturm (0:1).
S druge strane, Avr je jedina ekipa koja još nema nijednu pobedu u Ligi 1. Ostvario je samo dva remija i pet poraza, pa je zasluženo poslednji na tabeli. U poslednja tri kola savladali su ga Tuluz (2:3), Lil (0:1) i Okser (1:3).
17.15: (1,55) Olimpik Marselj (4,40) Avr (5,30) MOZZART RELAX
Trener Olimpika Bruni Ženesjo neće moći da računa na trojicu fudbalera za večerašnji meč. Na spisku prijavljenih igrača se nisu našli Aleksi Kum, Faris Mumbanja i nekadašnji štoper Javora iz Ivanjice Derek Kornelijus.
Kanadski reprezentativac, koji je u Srbiji nastupao od početka 2017. do kraja 2018. godine, ima problem sa kukom. Zbog toga je Kornelijus i dalje na samo četiri nastupa od početka sezone, odnosno od povratka sa pozajmice u Glazgov Rendžersu.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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LIGA 1 - 8. KOLO
Petak
Brest - Nica 1:2 (1:0)
/Ažork 15 – Vai 61, Diop 83/
Subota
Lans - Pariz 2:1 (0:1)
/Tovan 63, Azar 83 - Koleošo 45+2/
Nedelja
15.00: (2,15) Monako (3,50) Lil (3,40) MOZZART RELAX
17.15: (1,55) Olimpik Marselj (4,40) Avr (5,30) MOZZART RELAX
17.15: (2,20) Okser (3,70) Le Man (3,00) MOZZART RELAX
17.15: (2,85) Anže (3,40) Lorijen (2,45) MOZZART RELAX
17.15: (1,65) Tuluz (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX
17.15: (1,78) Ren (4,20) Strazbur (3,90) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.30: (1,43) PSŽ (4,90) Lion (6,25) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama