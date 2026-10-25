Olimpik Marselj i dalje bez bivšeg štopera Javora

Doduše, na međunarodnoj sceni stvari još nisu došle na svoje. Posle tri kola u Ligi Evrope Marselj još nema nijedan bod i blizu je eliminacije. Savladali su ga redom Bešiktaš (1:4), Olimpijakos (0:1) i Šturm (0:1).

S druge strane, Avr je jedina ekipa koja još nema nijednu pobedu u Ligi 1. Ostvario je samo dva remija i pet poraza, pa je zasluženo poslednji na tabeli. U poslednja tri kola savladali su ga Tuluz (2:3), Lil (0:1) i Okser (1:3).

17.15: (1,55) Olimpik Marselj (4,40) Avr (5,30) MOZZART RELAX

Trener Olimpika Bruni Ženesjo neće moći da računa na trojicu fudbalera za večerašnji meč. Na spisku prijavljenih igrača se nisu našli Aleksi Kum, Faris Mumbanja i nekadašnji štoper Javora iz Ivanjice Derek Kornelijus.

Kanadski reprezentativac, koji je u Srbiji nastupao od početka 2017. do kraja 2018. godine, ima problem sa kukom. Zbog toga je Kornelijus i dalje na samo četiri nastupa od početka sezone, odnosno od povratka sa pozajmice u Glazgov Rendžersu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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LIGA 1 - 8. KOLO

Petak

Brest - Nica 1:2 (1:0)

/Ažork 15 – Vai 61, Diop 83/

Subota

Lans - Pariz 2:1 (0:1)

/Tovan 63, Azar 83 - Koleošo 45+2/

Nedelja

15.00: (2,15) Monako (3,50) Lil (3,40) MOZZART RELAX

17.15: (1,55) Olimpik Marselj (4,40) Avr (5,30) MOZZART RELAX

17.15: (2,20) Okser (3,70) Le Man (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (2,85) Anže (3,40) Lorijen (2,45) MOZZART RELAX

17.15: (1,65) Tuluz (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX

17.15: (1,78) Ren (4,20) Strazbur (3,90) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.30: (1,43) PSŽ (4,90) Lion (6,25) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama