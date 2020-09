Omonija i Crvena zvezda sastaju se u sredu na Kipru u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a kiparski tim je zagrevanje za taj meč imao u vidu derbija protiv Anortozisa u domaćem šampionatu. Taj duel odigran je pred određenim brojem navijača, a konačan rezultat bio je 1:1 (1:1).

Pokazala je Omonija i neke dobre i neke lošije strane svoje igre, a možda je nešto i namerno sakrila i spremila Zvezdi kao iznenađenje.

Jedini gol za narednog Zvezdinog protivnika dao je Kali Sene, a Anortozis je do boda stigao preko Okrijašvilija koji je bio precizan sa bele tačke.

Mamadu Kali Sene je inače krajem januara 2019. godine stigao u mlađe kategorije Juventusa i tu je bio sve do ovog avgusta kada je prešao u Bazel, a potom koji dan kasnije prosleđen u Omoniju na pozajmicu koja će trajati sve do juna sledeće godine. I očigledno koristi minutažu na najbolji mogući način.

Omonija je u načelu igrala na ovoj utakmici u formaciji 4-4-2, mada je to lako promenljivo na terenu jer Sene može da se transformiše iz krila u napadača, Mavrijas je dobar po boku, dok je Bautek talentovan kada je razigravanje tima u pitanju. Tako da je moguće da formacija ide i do tri napadača, ali i do 3-5-2. Različiti stilovi igre omogućavaju elastičnost Bergu u tom pogledu.

OMONIJA: Fabijano - Luftner, Lang, Kusulos, Lecjaks - Mavrijas, Gomez (od 66. Gomes), Bautek, Sene (od 70. Duriš) - Tijago, Papulis (od 46. Asante)

Kao što je i Crvena zvezda igrala protiv Čukaričkog sa timom koji neće izaći na teren protiv Omonije, tako je moguće i da će kod trenera Omonije Heninga Berga biti promena u sredu u odnosu na ovaj sastav. Možda je čak i želeo da odmori neke igrače ili sakrije karte pred susret sa crveno-belima. Mada, protivnik je danas bio ne bilo koji. Iziskivao je jak tim na terenu.

Pored 19-godišnjeg Senea igrao je iskusni Brazilac Tijago koji ima 33 godine i igra u špicu, a tu je još iskusniji Fotis Papulis koji ima 35 godina i profesionalac je od davne 2006. godine.

Upravo je Brazilac Tijago asistirao do mladog Senea u 15. minutu kod gola, ovaj se malo spetljao pa spretno poslao loptu u mrežu za prednost Omonije. Videlo se po radovanju koliko mu je ovaj gol drag.

Gosti nisu uspeli ipak da odu na odmor sa prednošću jer je Anortozis izjednačio u 45. minutu i to iz penala. Rutinski ga je izveo Okrijašvili i pretvorio u gol.

U drugom poluvremenu je Berg dao šansu Asanteu umesto Papulisa, a takođe se radi o ofanzivnom igraču i to iskusnom. Osime Senea, većina napadača Omonije ima iskustvo iza sebe. Potom je izvukao iz igre i Gomeza kako ga ne bi mnogo umarao, a zatim i izvukao Senea napolje, a šansu dao novopridošlici Mihalu Durišu. Nešto slično kao što je Stanković uradio sa Dijegom Falčinelijem.

Crveno-beli bi eliminacijom kiparskog prvaka u sredu obezbedili plasman u grupnu fazu Lige Evrope, a onda bi u eventualnom dvomeču sa Olimpijakosom srpski šampion mogao do Lige šampiona.

Prvo - Omonija.

