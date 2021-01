Borusija Dortmund želi da zadrži Erlinga Halanda do 2022. godine, a to ovoga puta odgovara Real Madridu, piše As. Jer ni Madriđani ne žele da žure sa ovim transferom.

Vreme je ovoga puta saveznik Reala u napadu na Halanda. Borusija pokušava svim silama da ga zadrži da ne ode na leto, a ideja Reala je da ga napadne 2022. godine.

"Ako Erling odluči da nas napusti i ode u veći klub... Mnogi nisu spremni na to. Ako odaberete klub poput Real Madrida, na primer, morate da budete igrač svetske klase", rekao je Hans Joakim Vacke, direktor Borusije Dortmund, u razgovoru za nemački Kiker.

Ideja Real Madrida je da napravi mekanu i svilenu promenu od Karima Benzeme na Erlinga Halanda. Zato će igrati na kartu vremena i čekati pravi momenat, a u ovom španskom velikanu veruju da je taj momenat 2022. godina. Do tada, Erling će imati samo 22 godine.

Kraljevski klub je zamislio da do tada ima malo bolji odnos sa Minom Rajolom, kako bi se ciljani transfer lakše odigrao. Madridski As ističe da je Real klub u najboljoj poziciji da dovede Halanda.

Uz Kilijana Mbapea, Haland je jedan od dvojice najvećih projekata za naredne dve godine. Mbapea će Real probati da dovede ovog leta. Treća velika stavka je novi Bernabeu.

Haland se pred kraj 2020. povredio, imao je problem sa mišićem zadnje lože, a vratio se u duelu protiv Volfzburga u kom je Dortmund bio bolji sa 2:0.

Prema računici Fudbalske observatorije (CIES), Halandova vrednost je u novembru skočila je za 35.300.000 evra. Dakle, ako je u oktobru vredeo 120.300.000 evra, tada je vredeo 155.600.000 evra.

Podsetimo da je Norvežanin na Signal Iduna Park stigao za "svega" 20.000.000 evra, te da ima otpusnu klauzulu u ugovoru sa Borusijom tešku 75.000.000 evra, ali ona važi tek od 2022. godine.

Zato Real cilja narednu godinu. Kada bi ga kupovao ranije, bilo bi to papreno skupo. Po svemu sudeći svima odgovara da sačekaju: Borusiji jer će imati Halanda barem celu ovu godinu, Halandu jer će dodatno fudbalski napredovati i biti očeličen pred odlazak u Real, a Madriđanima jer će proći jeftinije.