Pustio je Gent sezonu niz vetar, malo toga vicešampion Belgije može da popravi. Bizoni putuju rasterećeno na gostovanje Genku, koji ima šampionske ambicije, ali je skrenuo sa puta, traži dobar kurs i povratak na pobedničku stazu. Duelom dva ranjiva tima dijametralno suprotnih aspiracija zatvara se 25. runda Župiler Pro lige. Sudar Genka i Genta derbi je kola bez obzira na stanje na tabeli.

Dobio je Genk packe, preslišali su ga „srpski“ Kortrajk i Muskron, što je dovelo do pada na drugo mesto. Krizu tima iz provincije Limburg iskoristio je Klub Briž, vratio se na lidersku poziciju Župiler Pro lige, a tu će i ostati bez obzira šta uradi u ovom kolu. Najbolji napad lige ostao je bez municije, zaribala je Van den Bromova mašina na stanicama gde nije smelo da dođe do proklizavanja, pa sada protiv Bizona ima imperativ pobede kako se Klub Briž ne bi ne bi učvrstio na prvom mestu. Polagaće Štrumpfovi nade u Pola Onuačua, prvog strelca lige sa 19 golova na 20 mečeva, i Tea Bongondu, koji je Nigerijcu najveća ispomoć. Postigao je Belgijanac 11 golova i ne bude li napadački dvojac Genka raspoložen, teško će Štrumpfovi do celog plena.

Ne mogu iz Genka da prežale prosipanje bodova protiv Muskrona. Sneg je otežao situaciju u Belgiji, mnogi klubovi su se žalili na uslove prethodne sedmice, a Genk je razmišljao i da podnese tužbu zbog loše pripremljenog terena. Ipak, odustao je nakon što je pregledan izveštaj delegata. Pravne osnove nema. Moraće Genk da se pomiri sa činjenicom da su bodovi ispušteni i da zaostatak za Klub Brižom iznosi ravno deset bodova pre utakmice sa Bizonima.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Gent, još uvek vicešampion Belgije, ima sezonu za zaborav. Hejn Vanhazebruk nakratko je podigao Bizone, ali je nakon početne euforije i niza od tri pobede usledio povratak na staro. Očigledno da konstantnost i kontinuitet dobrih rezultata ove sezone ne stanuju na Gelamko areni u Istočnoj Flandriji. Trpi Vanhazebruk veliki pritisak, boljitak je minimalan, ali je to daleko od rezultata kojima Gent teži.

„Ne, nisam potcenio zadatak. Gent je pod mojim vođstvom uzeo 10 od 21 boda? Priča o osvojenim bodovima je uvek delikatna. Sedeo sam na klupi protiv Ostendea, a bio sam ovde pola dana. U svakom slučaju, to takođe uvrštavam u 'račun'. Ne radi se o tome koliko bodova imamo od kada sam ja tu, već o Gentu. I šta je naš problem tokom cele godine. Pokušavamo da nađemo rešenja za to. Preduzeli smo korake. U defanzivi smo mnogo manje ranjivi. Nije više slučaj da na svakom meču dopustimo protivniku da napravi pet do šest šansi. To je plus".









| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zaboravili su Genk i Gent kako je to kada podele plen. Znatno je uspešniji tim sa Kristal arene u poslednje vreme. Na prethodnih sedam susreta sa Gentom, pet puta su igrači Genka držali čvrsto podignutu pesnicu uvis, dok su Bizoni imali razloga za slavlje u dva navrata. U istom vremenskom intervalu, pet od sedam međusobnih susreta dva tima ušli su u GG3+.

BELGIJA 1 - 25. KOLO

Utorak

Muskron - Beveren 1:1 (0:0)

/Agozul 89 - Frej 90+4/

Anderleht - Šarlroa 3:0 (2:0)

/Nmeka 23, Vlap 45+1, Amuzu 81/

Sreda

Kortrajk - Sint Trojden 0:2 (0:2)

/Suzuki 15, 45+1/

Epen - Beršot 3:1 (2:1)

/Prevljak 10, Ndri 40, Koh 54 - Nubisi 2/

Mehelen - Standard 0:4 (0:1)

/Dusen 22/

Antverpen - Serkl Briž 1:0 (0:0)

/Lamkel 84/

Klub Briž - Ostende 2:1 (1:1)

/Dost 38, Dijata 49 - Klinton Mata 14ag/

Četvrtak

18.45: (2,45) Varegem (3,40) Leven (2,85)

21.00: (2,25) Genk (3,45) Gent (3,15)

*** kvote su podložne promenama