Nisu se Istanbul i Bosfor još ohladili od rata turskih velikana za titulu, a Bešiktaš, Galatasaraj i Fenerbahče su ponovo ušli u rov i krenuli u borbu prsa u prsa. Nije reč o trofeju, okomila se istanbulska trojka na Kostasa Fortunisa i neće žaliti novac.

Kretor igre Olimpijakosa vezan je ugovorom za crveno-bele do leta 2023, ali su u Pireju voljni da saslušaju ponude. Za sada ona zvanična i dalje nije stigla na klupsku adresu. Sva tri tima iz Istanbula su u potrazi za desetkom, a iako je šampion Bešiktaš prvi bacio oko na Fortunisa i krenuo da se šunja oko grčkog dvorišta, najviše je za vezistu Pirejaca zagrizao Galatasaraj.

Od trenutka kada je Galatasaraj raskrstio sa Belandom i uručio mu otkaz zbog neprimerenih izjava, vicešampion Turske češlja tržište. Nedostajao je kreator Galatasaraju minule sezone, osetilo se odsustvo klasične desetke i odrazilo na potentnost ekipe u završnici akcija. Koliko su izabranici Fatiha Terima solirali govori i podatak da je Rajan Babel bio najbolji razigravač sa pet asistencija.

Detaljno su u Galatasaraju analizirali šta im je to odnelo titulu i zaključili su da je angažovanje desetke prioritet. Na ruku im ne ide to što su se u trku za Kostasa Fortunisa uključili omraženi rivali, a to je nešto što pogoduje Olimpijakosu. Mogli bi pirejski crveno-beli da od Fortunisovog transfera u Tursku prihoduju preko 10.000.000 evra, što bi bio jedan od većih izlaznih transfera.

Najviše je Olimpijakos inkasirao od transfera Danijela Podensa u Vulverhempton (19.600.000 evra), a samo još osmirica igrača su crveno-belima donela preko 10.000.000 evra. Poslednji veliki transfer Olimpijakos je napravio prošlog leta, kada je za 13.000.000 evropskih novčanica prešao u Liverpul.

Kostas Fortunis je zaobilaznim putem došao do prvog tima Olimpijakosa i sa crveno-belima je osvojio pet naslova prvaka i dva Kupa Grčke. Najbolja sezona bila mu je 2016. kada je proglašen za najboljeg igrača šampionata i najboljeg strelca.