Ne mogu pregovori za novi ugovor Đanluiđija Donarume da prođu bez drame, nema šanse!

Još se pamti i prepričava u Gradu mode kakav je haos napravio Mino Rajola Milanu zbog supertalentovanog golmana kada je trebalo da potpiše ugovor koji mu ističe sada na leto. Navijači Milana su tada zamrzeli Donarumu zbog svega što se dešava – čak mu bacali lažni novac ispred gola na jednoj utakmici i javno ga terali iz kluba –, sada se jedan od najmoćnijih agenata na svetu ponovo bavi ucenama i stavlja klub pred svršen čin!

Čizma bruji o detaljima pregovora Paola Maldinija i Mina Rajole, koji radi sve kako bi izvukao iz klupske kase najvišu moguću sumu novca i pritom doveo klub u neprijatnu situaciju da može jednog od najtalentovanijih golmana Evrope da izgubi za relativno male pare. Dakle, Maldini je Donarumi ponudio ugovor vredan 7.000.000 evra godišnje, plus bonuse, a Rajola traži vrtoglavih 10.000.000 evra NETO, što znači kada se odbiju svi porezi. I to bez bonusa!

Na sve to Rajola je postavio još jedan uslov kako bi Donaruma potpisao ugovor – da se u dogovor ubaci otkupna klauzula od 30.000.000 evra. To je izuzetno niska suma novca, uzimajući u obzir kako se danas kreću cene u fudbalu. Podsetimo, Rajola je i kod prošlog potpisivanja ugovora radio slične stvari Milanu, zahtevao ubacivanje raznih izlaznih klauzula pod ovim ili onim uslovima, što se kasnije i našlo u sporazumu. Samo je tada suma išla na oko 50.000.000 evra. Sa sadašnjih 30.000.000, to je ispod svakog proseka za golmana Donaruminih kvaliteta.

Ali, Milan je u lošoj poziciji. Kako Donarumi ugovor ističe na leto on već sada može da razgovara sa svim poslodavcima bez dozvole kluba i potpiše predugovor za besplatan transfer na leto. Mino Rajola je poznat kao beskrupulozni agent koji radi apsolutno sve kako bi za svoje klijente izvukao najjače ugovore, ali i sebi basnoslovne provizije.

Dobra stvar za Donarumu je to što navijača na tribinama – nema...

