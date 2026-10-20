Opet taj čudesni Enfild: Liverpul okrenuo 0:2, da se zna najpoznatija adresa magičnih evropskih noći

Evropska noć na Enfildu. Četiri reči koje u fudbalskom svetu odavno imaju mitsko značenje. Fraza nastala pre mnogo decenija, prenošena s generacije na generaciju, toliko puta upotrebljena da bi negde drugde odavno izgubila smisao. Ali ne i na ovom stadionu, ne i pred Kopom. Jer Liverpul, izgleda, nikada neće prestati da pronalazi nove načine da opravda legendu koju su ispisivali njegovi prethodnici. Ispisao je još jednu stranicu te velike evropske knjige. Viljareal je posle nepunih pola sata vodio 2:0, imao šestostrukog šampiona Evrope na kolenima, a onda je Enfild počeo da radi ono što na međunarodnoj sceni radi još od šezdesetih godina prošlog veka. Da pretvara nemoguće u moguće, očaj u nadu, a nadu u potpunu ekstazu. Liverpul - Viljareal 4:3! Od dva gola zaostatka do četiri uzastopna pogotka, pa malo drame za kraj, tek toliko da niko od 60.000 prisutnih ne pomisli da će sa stadiona otići sa normalnim pulsom.

Svojevremeno je veliki Johan Krojf , čovek koji je promenio fudbal i kao igrač i kao trener, pokušao da objasni šta Liverpul čini drugačijim od svih ostalih klubova na planeti. "Ne postoji nijedan drugi klub koji ima himnu kao što je "You'll Never Walk Alone", niti ima drugog kluba na ovom svetu tako skopčanog sa navijačima. Sedeo sam na klupi i gledao Liverpulovu publiku, od njenih povika krenuli su mi žmarci niz kičmu. Masa od 40.000 gledalaca postala je snaga jednog tima. Mnogi to nemaju. Zato se divim Liverpulu više nego drugima“ , govorio je legendarni Holanđanin. Danas je, zbog proširenja, tih 40.000 naraslo na 60.000, ali se suština nije promenila. Naprotiv. Setite se, kako glasi jedan od stihova pesme koju ovde pevaju već više od šest decenija: "Na kraju oluje nalazi se zlatno nebo" . Liverpul je večeras ponovo prošao kroz oluju. I izašao iz nje slušajući "slatku srebrnu pesmu ševe" , istu onu iz još jednog od stihova.

A kada se igraju evropske utakmice, Enfild dobija i svoje posebno ruho. Preko dela Kopa razvija se ogromna, živopisna zastava, sastavljena od crvenih, belih, zelenih i zlatnih detalja, sa velikim Liverpulovim grbom u središtu, čuvenom pticom i porukom You'll Never Walk Alone. Na njoj su i motivi koji podsećaju na slavnu prošlost kluba, evropske trofeje i generacije koje su stvarale njegovu istoriju. Nije to samo navijački rekvizit, već svojevrsna pokretna riznica uspomena, ogromno platno pod kojim se susreću prošlost i sadašnjost jednog od nekoliko najvećih klubova na svetu. I kako onda ne pomisliti na Sent Etjen i 1977. godinu, kada je Dejvid Ferklaf ušao sa klupe i golom za 3:1 odveo Liverpul u polufinale Kupa šampiona? Ili na Olimpijakos 2004, kada je Stiven Džerard onim nezaboravnim udarcem doneo pobedu od 3:1 i prolazak dalje? Na Čelsi i 2005, Luisa Garsiju i gol o kojem se raspravlja i više od dve decenije kasnije? Na Real Madrid, ponižen sa 4:0 2009. godine? Na Borusiju Dortmund 2016, kada je Dejan Lovren u nadoknadi završio preokret od 1:3 do 4:3? Ili, konačno, na Barselonu 2019. godine, kada je Liverpul nadoknadio tri gola zaostatka sa Kamp Noua i pobedom od 4:0 priredio jednu od najvećih senzacija u istoriji Lige šampiona? Svaka generacija ima svoju evropsku noć na Enfildu. A ova, predvođena Andonijem Iraolom, upravo je dobila još jednu.

Doduše, prvih pola sata nije nagoveštavalo ništa lepo za domaćina. Već u četvrtom minutu Virdžil van Dajk napravio je grešku kakva se od igrača njegovog iskustva nikada ne očekuje. Posle duge lopte kroz sredinu pokušao je glavom da je vrati Alisonu, ali je zahvatio toliko loše da ju je praktično poklonio Žoržu Mikautadzeu. Gruzin je prihvatio dar, izbio pred brazilskog golmana i poslao loptu u dalji ugao. Hladan tuš za Enfild. A još hladniji usledio je u 29. minutu. Visoko postavljena Liverpulova odbrana ostavila je previše prostora iza svojih leđa. Saliba je to prepoznao i sjajnom dijagonalom izbacio Serhija Kardonu u prazan prostor. Španac je pobegao čuvarima, ušao u kazneni prostor i rutinski savladao Alisona za 0:2. Viljareal je imao sve što je mogao da poželi. Dva gola prednosti, utakmicu pod kontrolom i domaćina koji je delovao potpuno izgubljeno. Ali upravo tada počinje onaj deo priče koji Enfild čini Enfildom.

U 36. minutu Aleksis Makalister se posle kornera sa desne strane najbolje snašao u kaznenom prostoru i glavom, sa oko osam metara, poslao loptu preko Petera Gulačija u mrežu. Bio je to pogodak koji je vratio puls domaćem timu, a tribinama dao razlog da još snažnije poguraju svoje ljubimce. I taman kada je delovalo da će Viljareal ipak sa prednošću otići na odmor, stigao je drugi udarac.

Igrao se drugi minut nadoknade prvog poluvremena. Rio Engumoa je posle delimično otklonjene opasnosti prihvatio loptu na levoj strani, namestio se na desnu nogu i poslao centaršut prema drugoj stativi. Kardona je bio uveren da će lopta završiti izvan terena. Nije, međutim, računao na Ronalda Arauha, koji je utrčao iza njegovih leđa i iz neposredne blizine glavom pogodio za 2:2. Od 0:2 do 2:2 za samo devet minuta! Enfild je proključao, a Liverpul je na odmor otišao sa psihološkom prednošću koju rezultat možda nije pokazivao, ali atmosfera na stadionu i te kako jeste.

Ipak, za potpuni preokret moralo je da se sačeka do 65. minuta. A onda je na scenu stupio momak koji bi u godinama koje dolaze mogao da postane novi miljenik Kopa. Rio Engumoa je na desnoj strani krenuo u slalom kakav se ne viđa često ni od mnogo iskusnijih fudbalera. Proleteo je pored četvorice igrača u žutim dresovima, uleteo u kazneni prostor i oštro poslao loptu pred gol. Mekalister je sa četiri metra uspeo čak i da pogodi prečku, ali se lopta odbila od njene donje ivice i završila iza gol-linije. Liverpul je poveo 3:2, a Kop je počeo da skandira ime mladog Engumoe, čiji je prodor bio toliko dobar da je zaslužio jednako slavlje kao i sam pogodak.

Nije prošlo ni tri minuta, a usledila je nova eksplozija oduševljenja. Kostas Cimikas je pronašao Kodija Gakpa na levoj strani, Holanđanin prosledio loptu ka Florijanu Vircu, a nemački reprezentativac je jednim dodirom pripremio udarac i hirurški precizno pogodio suprotan donji ugao Gulačijevog gola za 4:2. Četiri uzastopna gola Liverpula, od potpunog potopa do fudbalske euforije za nešto više od pola sata igre.

Ipak, Viljareal nije želeo da bude samo još jedan statista u velikoj liverpulskoj predstavi. U 87. minutu Ajoze Perez je pobegao po desnoj strani i centrirao za Oluvasejija, koji je sa osam metara preciznim udarcem smanjio na 4:3. Iznenada se vratila neizvesnost, grickalicu su nokte navijači Liverpula do poslednjeg zvižudka, ali je sve prošlo dobro i deveti bod u Ligi šampiona ove jeseni je osvojen.

Liverpul je sačuvao pobedu, treću iz isto toliko utakmica u novoj sezoni Lige šampiona. Posle Atletiko Madrida i LASK-a iz Linca, pao je i Viljareal, pa Crveni sa maksimalnih devet bodova nastavljaju evropsku kampanju. Španski predstavnik ostao je na tri boda, osvojena protiv Napolija, dok je prethodno poražen od Borusije Dortmund. Za Andonija Iraolu ovaj preokret mogao bi da ima značaj daleko veći od tri osvojena boda. Njegova ekipa je pokazala karakter, sposobnost da odgovori na ozbiljan udarac i, možda najvažnije, ponovo osetila koliko je teško zaustaviti Liverpul kada stadion i tim počnu da dišu kao jedno. Pred naredni premijerligaški izazov i duel sa Brajtonom, bolju injekciju samopouzdanja teško je zamisliti. A, Enfild će nastaviti da čuva svoje uspomene i stvara nove. Nisu sve njegove čudesne večeri bile finala, polufinala ili utakmice u kojima se odlučivalo o eliminaciji. Neke su, poput ove, odigrane već u oktobru, u trećem kolu ligaške faze, ali kada jednog dana neko bude ponovo pričao o evropskoj magiji ovog stadiona, možda će se setiti i večeri kada je Viljareal vodio 2:0, a onda shvatio da na Enfildu ni dva gola prednosti ponekad ne znače ništa. Ipak, seti se, kako glasi ona pesma koju ovde pevaju već više od šest decenija - na kraju oluje nalazi se zlatno nebo. Liverpul je večeras ponovo prošao kroz oluju. I izašao iz nje pevajući. Dok je Enfild još jednom bio pozornica evropske fudbalske čarolije, u Nemačkoj je odigrana znatno manje efikasna, ali ništa manje borbena utakmica. Štutgart i Atletiko Madrid podelili su bodove 1:1, iako su Švabe, posebno u prvom poluvremenu, pokazale znatno više od španskog predstavnika. Terenska nadmoć domaćina materijalizovana je pogotkom Džejmija Levelinga, koji je posle oduzete lopte Anđela Štilera prevario čuvara i levom nogom pogodio mrežu.