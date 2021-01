Nigde nije bilo Vilijana Žozea sat vremena. Nije se video na terenu, možda i zato što je mislima u drugom klubu. Pred pozajmicom je Vilijan Žoze u Vulverhempton, na Ostrvo će sleteti kada završi sve potrebne papire za radnu dozvolu, a do tada – oprostiće se u velikom stilu. Mučio se Sosijedad da probije bedem Kordobe, tražio je pukotinu, a kada bi je i pronašao, realizacija je bila problematična. Sve je vodilo ka jednom teškom meču i potencijalnom mučenju kroz produžetke, a onda se ukazao Vilijan Žoze.

Šunjao se brazilski napadač u kaznenom prostoru, pravio je procenu situacije i pravovremeno pobegao čuvaru. Naleteo je Žoze na ubacivanje Lopeza, instinktivno je odreagovao i smestio loptu u mrežu. Laknulo je timu sa Anoete. Malo mu je bio jedan pogodak, nije se zaustavio. Prepustio je pistu saigračima, oni su nastavili da promašuju izgledne šanse, igrali su se sa prolazom, a Brazilac je u 84. minutu rešio da otkloni sve dileme. Namestio se Vilijan Žoze, zategao je izvan kaznenog prostora i duplirao prednost. Sve je bilo gotovo. Povratka za Kordobu nije bilo. Mogao bi ovo biti poslednji meč za Brazilca u dresu Real Sosijedada. I to kakav.





Specijalizirala je Kordoba igranje na nulu pod vođstvom Pabla Alfara, a Imunol Alguasil je promešao karte za meč šesnaestine finala Kupa kralja što je domaćinu išlo u prilog. Računao je strateg Sosijedada da kombinovani sastav bez većih problema izaći na kraj sa trećeligašem. Ipak, nije sve išlo kao po loju. Organizovano se branila Kordoba, a tim iz San Sebastijana stihijskim napadima nije uspevao da otvori rivala i napravi najvažniji korak ka prolasku u narednu rundu takmičenja. Sve dok se Vilijan Žoze nije aktivirao.

Mnogi bi stali i povukli se, ali ne i Real Sosijedad. To nije stil koji gaji ekipa iz Baskije. Oni znaju samo za totalnu ofanzivu i to ih je nebrojano puta koštalo dobrog rezultata. Ali, ovoga puta to nije bio slučaj. Kordoba se nije snalazila u situacijama kada je morala da krene napred, a nakon gola Vilijana Žozea, to je bila nužda. Prvi gol primila je Kordoba tek na sedmoj utakmici pod nadzorom novog trenera, a Brazilac se potrudio da ne ostane na tom jednom.





ŠPANIJA, KUP KRALJA - 1/16

Subota

Almerija - Alaves 5:0 (3:0)

/Sadik 8, 45, Akeče 45, Batalja 52, Viljar 81/

Penja Deportiva - Valjadolid 1:1 (1:0) - posle produžetaka 1:4

/Gomez 13 - Erera 62 pen, Mesa 96, 112, Plano 116/

Đirona - Kadiz 2:0 (0:0)

/Fernandez 48, 58/

Fuenlabrada - Levante 1:1 (0:1) - posle penala 3:5

/Garses 68 - Antonio Kristian 19ag/

Leganes - Sevilja 0:0 - posle produžetaka 0:1

/Okampos 96/

Rajo Valjekano - Elče 2:0 (1:0)

/Bebe 36, Katena 78/

Nedelja

Espanjol - Osasuna 0:2 (0:2)

/Martinez 9, Barha 29/

Malaga - Granada 1:2 (0:2)

/Kintana 76 - Fede 16, Molina 28/

Navalkarnero - Eibar 3:1 (1:1)

/Haimez 30pen, Esnajder 61, 79/

Hihon - Betis 0:2 (0:2)

/Kanales 28, Rodri 31/

Alkorkon - Valensija 0:2 (0:1)

/Koindredi 12, Valjeho 77/

Tenerife - Viljareal 0:1 (0:0)

/Njinjo 90/

Sreda

Kordoba - Sosijedad 0:2 (0:0)

/Žoze 57, 84/

21.00: (9,50) Alkojano (6,25) Real Madrid (1,23)

Četvrtak

19.00: (3,50) Ibica (3,25) Bilbao (2,05)

21.00: (9,00) Kornelja (5,30) Barselona (1,28)

