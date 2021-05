Kada je 23. oktobra prošle godine Filip Stevanović potpisao za Mančester siti u transferu vrednom 6.500.000 evra (plus bonusi), bilo je jasno da će na kraju sezone napustiti klub u kojem je stasavao i stekao zvanje jednog od većih fudbalskih talenata Evrope u svom uzrastu. Kraj sezone je došao, ne onako kako su Filip i njegov Partizan zamišljali, a iako mu ugovor formalno važi još mesec dana, jasno je da je večerašnji derbi u finalu kupa predstavljao njegov poslednji nastup za Crno-bele, bar u ovom mandatu. Oproštaj bi svakako bio lepši da je klub iz Humske uspeo da spreči večitog rivala na putu ka duploj kruni, odnosno da je podigao trofej. Nekih mesec dana od ozvaničenja transfera u Siti (ostao u Partizanu na pozajmici do kraja sezone), minutaža mu se značajno smanjila, a iako u oproštajnoj poruci koju je podelio putem svog instagram profila provejava nezadovoljstvo zbog toga, ipak je dominantna ljubav prema Partizanu.

Poruku prenosimo u celosti:

"Ne znam odakle bih počeo, ali reći ću da sam već od prvog dana kada sam zakoračio na SC Teleoptik znao da ću jednog dana doći do prvog tima i ostaviti barem neki trag u Partizanu. Proveo sam najlepših 12 godina u klubu, od toga 3 u prvom timu i došlo je vreme da se oprobam u nekim jačim ligama. Kao što znate, što je i normalno, bilo je mnogo uspona i padova, ne samo za mene već i za saigrače i ceo klub. Priznaću par stvari o kojima nisam pričao puno. Prvenstveno bih hteo da kažem da mi je teško zbog duple krune jer nismo uspeli da je vratimo gde joj je mesto, naravno i zbog manjka minutaže od potpisa za novi klub. Teško mi je što sam mnogo toga dao klubu a pojedinci me nisu ispoštovali ni malo. Teško mi je jer sam krvavo radio da se vratim na stari put i opet budem u startnih 11. Teško mi je sto sam svaki dan pokušavao da se dokazujem sve više iako su svi znali moje sposobnosti. Minutaže od po 10 ili 20 minuta ne bih komentarisao jer nije na meni, ali opravdavam svoja izdanja zbog manjka iste, pogotovo sa prošlog derbija i ulaska od 3 minuta, pritom mislim da se svi sećate mojih partija na bilo kom derbiju. To je za mene ponižavajuće i mislim da nisam zaslužio tako nešto. Istrpeo sam dosta isključivo zbog mog Partizana. O mojoj ljubavi prema Partizanu ne bih trošio mnogo reči jer sam uvek davao 100% svojih mogucnosti , ne trazim alibi, ali većina vas ne zna da sam na 70% utakmica igrao povređen . Ne postoji reč koja moze opisati moju ljubav prema Partizanu jer je to neizmerna ljubav. Ovim putem hteo bih da se zahvalim svim saigračima koji su me maksimalno prihvatili od prvog dana kada sam došao u prvi tim, da im poželim sve najlepše, želim da vas sve zaobiđu povrede i da sledeće sezone nastavite u još jačem ritmu i vratite Partizanu sve što mu pripada. Takodje bih se zahvalio najboljim navijačima na svetu na neizmernoj ljubavi, koji su uvek bili tu za nas da nas bodre i kada ide i kada ne ide. Zahvalio bih se takođe svim radnicima na SC Teleoptik kao i ljudima iz medicine i ekonomima. Bez vas ništa ovo ne bi bilo moguće, jer ste vi davali i dajete svaki procenat svojih mogućnosti, bez obzira u kom se stanju klub nalazi, da nama igračima bude najlepše i da nam ne fali ništa. Ja sam dete Partizana i Partizan će zauvek ostati u mom srcu. Nikad neću prestati da: Volim ga , ko’ oka dva”. Ovo jeste dovidjenja, ali ne i zbogom! VOLIM PARTIZAN!"