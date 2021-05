U opširnom intervjuu za francuski L'Ekip, reprezentativac Holandije Memfis Depaj govorio je o brojnim temama. Po završetku sezone napustiće redove Olimpik Liona i otpočeti novu avanturu. Bivši fudbaler PSV Ajndhovena i Mančester junajteda će u nedelju odigrati 178. i poslednju utakmicu u dresu Liona, nedavno je raskinuo saradnju sa holandskom menadžerskom agencijom SEG, a kako stvari stoje od naredne sezone bi mogli da ga gledamo u dresu Barselone. Ipak, kako i sam tvrdi, nije samo katalonski klub zainteresovan za njegove usluge.

Stigao je na Žerlan u januaru 2017. godine iz Mančester junajteda. Nije se najbolje snašao na Old Trafordu, pa je godinu i po dana posle transfera teškog 34.000.000 evra napustio Englesku i karijeru nastavio u Franuskoj. Nije uspeo da iznese teret koji sa sobom nosi "sedmica" Junajteda, ali je zato u Lionu ostavio dubok trag. Na 176 zvaničnih nastupa postigao je 76 pogodaka, danas se može reći da je posle Kilijana Mbapea i Nejmara ponajbolji igrač Lige 1.

"Imao sam jedva 23 godina kada sam stigao. Promenio sam se. Sazreo sam. Ovde sam postao čovek. Kada se okrenem, vidim prelepe stvari. Stvorio sam sećanja za čitav život i brojna prijateljstva. Ovde je bio moj dom. Čudno je kada pomislim da će ovo biti moja poslednja utakmica ovde. Čini me tužnim što ću igrati na praznom stadionu, bez navijača, ali moja porodica i prijatelji će biti sa mnom u ovom posebnom trenutku. Proveo sam sjajno vreme ovde. Igrao Ligu šampiona, postao kapiten, bolji i kompletniji igrač. Tako da, biće emotivno u nedelju, ali ne zaboravljam da moramo da pobedimo".

Nedelja, 21.00: (1,22) Lion (7,00) Nica (11,0)

Zahvalan je klubu za sve, zadovoljan je učinjenim, ali ne krije da je želeo više.

"Mislim da sam upisao 55 asistencija i 76 golova, zar ne? Nije to loše, ali želeo sam više, uvek sam želeo još. Stigao sam kao talentovan mladi igrač. Odlazim kao sazreo fudbaler, koji je naučio šta je odgovornost. Četiri i po godine su dug period. Ključan u mojoj karijeri, period u kojem se čovek izgradi. Sa 27 godina sam dovoljno dovoljno star da mogu da kažem da sam postao čovek koji sam i želeo da budem. Odlazim sa puno lepih uspomena. Dao sam sve od sebe, a zauzvrat, klub mi je pomogao da ponovo budem srećan kao fudbaler. Sve mi se dopalo, klub, stadion, navijači".

Ističe da se promenio, ali da je po mnogo čemu ipak ostao svoj.

"Nije lako biti iskren prema sebi u ovom poslu. Ukoliko niste dovoljno jaki, možete da promenite svoje ponašanje kako bi vas ljudi razumeli i onda postanete nešto što niste. Ponosam sam što sam ostao isti, ali iskreno, na kraju sam se ipak promenio. Postao sam smireniji, odgovorniji, razmislim dvaput pre svakog poteza. Kada vidim mlade ljude poput Rajana (Šerki, prim. aut.), Maksensa (Kakere, prim. aut.), Melvina (Bard, prim. aut.), shvatam da sada imam drugačiji pristup. Sa 23 godine sam više gledao sebe".

Kako gleda na četiri i po godine provedene u Lionu?

"Kada se danas okrenem i pogledam unazad, nedostaje mi trofej. Teško mi je da priznam da nisam osvojio ništa u Lionu. Poraz od PSŽ-a u finalu Liga kupa prošle godine me i dalje boli. Ipak, polufinale Lige šampiona, sa momcima koji su ponikli u klubu, to je takođe bilo sjajno. Od prvog dana kada sam se upoznao sa stadionom i osetio povezanost sa predsednikom sam imao samo pozitivne emocije. Bilo bi mi draže da sam mogao da im ponudim više. Imali su toliko slavnih godina ranije... On celim srcem i umom radi za ovaj klub".

IZBOR UREDNIKA

Za predsednika Žan Mišela Olu ima samo reči hvale, iako nije omiljena ličnost u francuskom fudbalu.

"Ljudi ga mahom znaju samo sa TV-a. On je u stvari veoma direktan i iskren. Poput mene je, ljudi me vole ili ne, nema ih puno koji su negde između. To mi ne smeta, jednostavno me ne poznaju. Ali predsednik je zaista sjajan čovek, kojeg svi ovde poštuju i želeo bih da mu kažem da sam bio veoma srećan što me je doveo ovde u saradnji sa Florijanom Morisom (bivši sportski direktor kluba, prim. aut.). Znam da ćemo ostati u kontaktu i kada odem".

U početku nije imao ideju da se dugo zadrži u Lionu. Makar je odavao takav utisak.

"Ne bih tako rekao. Uglavnom su moje reči, ponekad, bile pogrešno protumačene, ali nikada se nisam ponašao kao tip koji želi da ide. Istina je da sam razgovarao sa velikim klubovima, ali i Lion je među njima i ponovo može da postane jedan od najboljih u Evropi ukoliko se određene stvari promene. Razgovaraću o tome sa čelnim ljudima".

Javno ipak ne želi da govori o tome.

"To su stvari koje ostaju između nas. Nije ništa negativno, samo želje da se puca na više. Svi ovde imaju istu ambiciju, razvajaju nas samo detalji".

©Shutterstock

U Francuskoj je jedan od najboljih igrača, da li će takav status imati i ako promeni ligu?

"Da sam imao istu statistiku u PSŽ-u to bi znala čitava Evropa. Tako bi bilo i da sam u Mančesteru. Moraću da se dokažem u jednom od najvećih evropskih klubova. To je moj cilj. Želim karijeru da nastavim u jednom od dva-tri najveća kluba u Ligama petice. Gde će to biti, još uvek ne znam, nije sve jasno, ali to je moj cilj. Ukoliko me ljudi ne svrstavaju među igrače tog nivou, onda imaju problem sa mnom. Znam da mogu da budem deo toga i to želim da dokažem i na terenu".

Nedavno se rastao i sa menadžerskom agencijom SEG, te se sada sam stara o svojoj karijeri.

"Da, odlučio sam da predstavljam sam sebe. To je isključivo poslovna odluka. Želim da imam kontrolu, da znam šta potpisujem. Znam koliko vredim, pa je i to novo poglavlje. Više nemam agenta, ali naravno, imaću poverenja u ljude oko sebe, pogotovu u advokate".

Zašto je doneo tu odluku?

"Ovako mogu sam da se izborim za dobar ugovor, umesto da posle dogovora održim sastanak sa agentima. Želim uživo da se upoznam sa tim stvarima, bez posrednika, da znam šta moj budući klub misli o meni. Neću prisustvovati svim sastancima, ali bih da znam tačno u kojoj sam situaciji i zašto me određeni klub želi".

Kakve su mu želje za nastavak karijere?

"Sada sam slobodan, tako da pregovori ne bi trebalo da budu teški, možda bi moja mama mogla da pravi problem. Želim da pokažem svoje kvalitete u najvećem mogućem klubu, u najjačem mogućem prvenstvu. Spreman sam za taj korak".

Od prošlog leta se spekuliše da je na Barseloninom radaru. Katalonci nisu imali novca minulog leta da ga otkupe od Liona, ali bi kao slobodan igrač mogao da potpiše za klub sa Kamp Noua.

"Pokazali su interesovanje, ali ima i drugih klubova. Ništa još nije gotovo".

Da li će sve zavisiti od sudbine Ronalda Kumana u Barsi?

"To je pitanje za njih, ne za mene".

Da li će se narednom klubu predstaviti kao centralni napadač ili će izraziti želju da igra na nekoj drugoj poziciji?

"Jako dobro pitanje. Oba dolaze u obzir. Sve zavisi od toga kako tim igra".

Ovog leta je na programu i Evropsko prvenstvo u fudbalu, a Depaj je jedan od najvažnijih igrača u reprezentaciji Holandije. Da li će se potruditi da pronađe novi klub pre početka kontinentalne smotre?

"Fokusiraću se na Euro, nisam u žurbi. To je odluka za koju treba vremena. Naporno sam radio da bih stigao ovde. Nisam pomišljao da ću doći u poziciju da mi istekna ugovor, ali tako je kako je. Ulazim u nešto potpuno nove, do te mere da više nemam ni ugovor za kopačke, makar zasad. Uživam u slobodi i fudbalu koji igram".

Šta će raditi posle utakmice sa Nicom?

"Moram da se pojavim 28. maja na pripremama za Euro, pa ću imati tri-četiri slobodna dana. Iza mene je naporan period, nisam stajao ni tokom karantina, jer sam radio na oporavku iz povrede i povratku na teren, tako da od tada nisam stao".

Glasine o interesovanju brojnih klubova mu neće zasmetati da da svoj maksimum u poslednjem meču u dresu Liona.

"Mislite da je ovo prvi put ove sezone da se govori o mom transferu? Tako je čitave godine, svi su pričali, pitali me gde idem. Nisam zabrinut za svoju budućnost, jedina stvar koja je bitna da ove nedelje obezbedimo Lionu plasman u Ligu šampiona".

U Lionu se i danas priča o njegovom fantastičnom pogotku protiv Tuluza, koji je postigao još u prvoj sezoni.

"Ah da.. Davno je to bilo, toliko davno da moj trofej za gol sezone nije preživeo. Stavio sam ga na policu kod kuće i ne znam šta se desilo, možda zbog toplote od sunca, ali slomio se. Da li bih mogao da dobijem još jedan? To je lep suvenir. Na terenu vidim fudbal na određen način, tako ga i osećam. Stvari mi prolaze kroz glavu i pokušavam da ih sprovedem u delo. Ponekad upali, ponekad ne, jednostavno je, ne mora sve da bude komplikovano. Postoji čuveni citat Johana Krojfa: Fudbal je jednostavna igra, ali igrati jednostavan fudbal je najteža stvar koja postoji".

Ubuduće će u Lion dolaziti kako bi posetio muzej.

"Nadam se da ću imati svoje mesto u njemu. Ponosan sam na sve što sam uradio ovde. Kakav je to samo period mog života bio. Želeo bih da se zahvalim velikom broju ljudi, predsedniku, Rudiju (Garsija, prim. aut.), Brunu (Ženesio, prim. aut.), osoblju, svima. Svakog jutra kada sam dolazio u trening centar sam se zabavio. Hteo bih još nešto da dodam. Kada sam potpisao ugovor, odgledao par utakmicac, video Aleksa (Lakazet, prim. aut.), Tolisoa i način na koji tim igra, odmah sam osetio povezanost. Pritom sam već imao lava istetoviranog na leđima, tako da samo Lion i ja bili suđeni jedno drugom. Ne žalim ni za čim".

Da li će mu klub nedostajati?

"Biće u srcu, deo mog života. Razmišljao sam i da istetoviram neki suvenir ili datum. Dolazak ovde je bila sjajan odluka. To nisam mogao da znam. Ljudi su mi govorili: Pa zašto napuštaš Mančester junajted? Novi trener će doći, u najvećem si klubu na svetu... Bilo bi tužno iz njihove perspektive, videti igrača koji baca najbolje godine ostajanjem u velikom klubu u kojem bi malo igrao. Izgubio sam radost i želju za fudbalom. Pronašao sam ih ovde".