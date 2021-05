Gotovo je prvenstvo Švajcarske, šampion je odavno poznat, a sada je definitivno jasno da će u drugu ligu – Vaduc.

U drami poslednjeg kola falilo je samo da saznamo ko će ostati u elitnom rangu švajcarskog fudbala, a na kraju su se srećne karte otvorile Sionu! Nekadašnji prvak Švajcarske ipak je preživeo i to na kakav način – razneo je vicešampiona Bazel rezultatom 4:0 (3:0) u utakmici koja za goste nije imala nikakav rezultatski značaj.

Sion je praktično ceo posao odradio u prvom poluvremenu kada je za 35 minuta imao već tri gola prednosti. Sve je počelo s ranim pogotkom Karlena, da bi onda za manje od minuta domaćin još dva puta zatresao mrežu rivala preko Baltazara i opet Karlena. Dominacija Siona u poslednjoj utakmici sezone nastavljena je pogotkom nekadašnjeg centarfora Jang Bojsa Gijoma Oroa u 58. minutu susreta.

Istovremeno Vaduc je u Cirihu pretrpeo sličnu katastrofu kao Bazel, s tim što je domaći sastav na kraju slavio sa 4:1 (2:1). Tinjala je Vaducova nada tek nekoliko minuta, na trenutak se činilo da može da spasi sezonu, ali onda se sve okrenulo naopačke. Gosti su poveli preko Di Gvista već posle nepunih 120 sekundi, ali je izjednačenje stiglo samo nekoliko trenutaka kasnije preko Markezana. Do odlaska na veliki odmor Cirih je preokrenuo rezultat zahvaljujući Sejlera, što je dodatno otvorilo utakmicu. Vaduc je svesno išao na sve ili ništa, ali je to na kraju samo dovelo do toga da poraz bude teži. Kololi u 70, pa Njonto četiri minuta kasnije kaznili su nepreciznost gostiju i osigurali trijumf kojim su protivnika poslali u drugu ligu.

Šampion Jang Bojs je sezonu završio s pobedom na gostovanju Lozani gde je padala kiša golova – 4:2 (2:2). Potpuna ludnica u prvom delu susreta – Jang Bojs je preko Špilmana i Sijera poveo sa 2:0 već do 26. minuta, da bi Lozani izjednačenje doneli Losli u 29. i Bolingi u 45. minutu. Ipak, sve se završilo u korist gostiju koji su preko Fasnahta u 71. i Abišera u 84. minutu postavili konačni rezultat.

ŠVAJCARSKA 1 – 36. (POSLEDNJE) KOLO

Petak

Lozana – Jang Bojs 2:4 (2:2)

/Losli 29, Bolingi 45 – Spilman 6, Sijero 26, Fasnaht 71, Abišer 84/

Lucern – Lugano 1:2 (0:1)

/Sorgić 78 penal - Os 31, Opara 57/

Servet – Sankt Galen 1:2 (0:2)

/Fofana 56 – Duirasuba 12, Besio 45/

Sion – Bazel 4:0 (3:0)

/Karlen 6, 35, Baltazar 34, Oro 58/

Cirih – Vaduc 4:1 (2:1)

/Markezano 8, Sejler 35, Kololi 70, Njonto 74 – Di Gvisto 2/