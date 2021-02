Mnogo teže (i skuplje) nego što su očekivali, fudbaleri Sevilje došli su na svom terenu do tri boda protiv dvanaestoplasiranog Hetafea. Pobedili su 3:0, međutim, ne tako lako kao što rezultat nagoveštava, a strepeće zbog lekarskog izveštaja o povredi sjajnog Lukasa Okamposa, kog je u 53. minutu krvnički nagazio kapiten gostiju, Đene Dakoma. Nije bilo dileme da li štoper Hetafea zaslužuje direktan crveni karton kada je prikazan snimak, a tako je i postupio arbitar Huan Martinez. Argentinac je na nosilima napustio teren.

I pre tog starta bilo je tenzije zbog grube igre ekipe našeg reprezentativca Nemanje Maksimovića, pa je isključenje Dakoma dodatno uzburkalo strasti što je dovelo do udaljavanja s klupe obojice trenera, Hosea Bordalasa (Hetafe) i Đulena Lopetegija (Sevilja).

Uspešno su se gosti branili sve do 67. minuta, kada je Đoan Đordan poslao sjajnu loptu preko odbrane Hetafea za rezervistu Munira el Hadadija, koji je lepo reagovao iz prve i posle samo dva minuta na terenu upisao se u strelce. Bio je to vetar u leđa domaćem timu, očigledno rešenom da se revanšira rivalu zbog grube igre. Koliko su igrači Sevilje želeli pogodak pokazuje to da nisu prestajali s napadima iako je bilo evidentno da rival nema nameru da krene ka njegovom golu. Jedine šanse koje je ove večeri imao Hetafe bile su u prvom poluvremenu, obe preko Nemanje Maksimovića. Reprezentativac Srbije prvo je zapretio glavom u 20, a onda i snažno šutirao u 44. minutu. Centimetri su odlučivali da Jasin Bunu ostane nesavladan.

U tom periodu igre na suprotnoj strani najčešće je pretio Okampos. Čak četiri puta, od čega je jednom bio precizan, u 35. minutu odlične duge lopte Olivera Toresa i sprinta Đordana, ali je Argentinac pre postizanja gola uz pomoć ruke primirio loptu.

Gol Sevilje poništen je i u 77. minutu, kada je Jusuf En Nesiri zatresao mrežu posle gužve na centaršut iz kornera, ali je Franko Vaskez bio u ofsajdu, a ometao je golmana.

Kao što smo pomenuli, domaćini se nisu zadovoljili samo jednim golom. Uporni En Nesiri u 80. minutu je pogodio prečku, da bi u 87. usledio novi projektil ka golu Rubena Janeza. Ovaj put uputio ga je novajlija iz Atalante, Papu Gomez, koji je bio precizniji. U svom drugom nastupu, ali prvom u Primeri, Argentinac je upisao svoj prvenac u dresu Sevilje.

Ni to nije bilo dovoljno za En Nesirija. Trku s Luisom Suarezom i Lionelom Mesijem za najboljeg strelca španskog prvenstva nastavio je golom iz kontranapada, obišavši protivničkog golmana u situaciji jedan na jedan. Bio je to njegov 13. gol ove sezone.

Sevilja, za koju je prvo poluvreme odigrao Nemanja Gudelj, opet je na trećem mestu Primere s dva boda više od Barselone koja u nedelju igra protiv Betisa u gostima. Real je na bodu prednosti, a vodeći Atletiko na osam, s tima da ima i dve utakmice manje.

PRIMERA – 22. KOLO

Petak

Alaves - Valjadolid 1:0 (0:0)

/Hozelu 66/

Subota

Levante - Granada 2:2 (1:1)

/Morales 30, 67 - Kenedi 43, Soldado 90+2/

Ueska - Real Madrid 1:2 (0:0)

/Galan 48 - Varan 55, 84/

Elče - Viljareal 2:2 (0:2)

/Kariljo 49, Boje 64 - Moreno 16, 35/

Sevilja - Hetafe 3:0 (0:0)

/Munir 67, Gomez 87, En Nesiri 89/

Nedelja

14.00: (1,58) Sosijedad (3,80) Kadiz (6,50)

16.15: (2,10) Bilbao (3,20) Valensija (3,80)

18.30: (2,60) Osasuna (2,95) Eibar (3,00)

21.00: (5,40) Betis (4,00) Barselona (1,62)

Ponedeljak

21.00: (1,72) Atletiko Madrid (3,50) Selta (5,40)

***kvote su podložne promenama