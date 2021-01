Godinu i po dana je Đorđe Đurić čekao na pravu priliku na Karađorđu. U finišu jesenjeg dela sezone konačno mu se ukazala i oberučke je defanzivac Vojvodine prihvatio. U odsustvu Siniše Saničanina, na trenutke i Slavka Bralića, Đurić je preuzeo komande defanzivne linije novosadske ekipe i vodio je do četiri uzastopna trijumfa. I ono što je za štopera još bitnije, na svakoj je sačuvao mrežu. Ali, daleko od toga da je njegovo mesto zacementirano, svestan je Đurić da će na pripremama u Beleku, a posebno u nastavku sezone iznova morati da se dokazuje, jer konkurencija u srcu odbrane je izuzetno jaka.

"Svaki trening je meni borba, jer da ne treniram tako ne bih se ni bavio ovim. Želim da pobedim na svakom treningu, na svakoj utakmici, da ne primim gol. Što se tiče te četiri utakmice, tim je izgledao odlično, i meni je kao odbrambenom igraču draže da ostane 1:0, da se vidi da smo kompaktni, što smo i pokazali. Treći smo na tabeli već godinu i po dana, osvojili smo Kup, izborili Evropu, to je veliki uspeh Vojvodine kao tima", kaže Đurić za Mozzart Sport.

U Vojvodinu je stigao na leto 2019. godine posle perioda neigranja na Banovom brdu, pa mu je bilo potrebno vremena da se vrati u takmičarski ritam.

"Došao sam iz nezavidne situacije. Bio sam u Čukaričkom, gde nisam igrao poslednjih šest meseci. Bio sam nespreman i trebalo mi je vreme da se adaptiram. Treniram 100 odsto, trener Lalatović odlučuje. Sa njim sarađujem već duži vremenski period, na raspolaganju sam mu. Svestan sam da je konkurencija jaka, tu je i Saničanin koji je reprezentativac, i Devetak, Bralić. Dobio sam šansu, mislim da sam je dobro iskoristio. Na meni je da nastavim da radimradim, nastavim, pa ćemo videti."

Poziv Lala je prihvatio na insistiranje trenera Nenada Lalatovića, sa kojim je već sarađivao u Čukaričkom.

"Mene je on kupio u Čukaričkom. Njegova otvorenost sa igračima, pristup, svaki ga igrač razume, veliki je motivator. Da ne pominjem njegove rezultate u srpskom fudbalu. Mislim da ga je prevazišao i da mu daje mnogo više nego što mu srpski fudbal vraća. Voleo bih da ga vidim da se okuša negde u inostranstvu, jer je to zaslužio svojim rezultatima u svakom klubu u kojem je radio. Počev od Crvene zvezde, kada nije bilo struje, vode, posle sa Borcem iz Čačka bio drugi na tabeli, Niš, Čukarički i sada Vojvodina dve godine."

Kada mu istekne ugovor, a to će se desiti na kraju sezone, planira da se oproba u inostranstvu, naravno, ukoliko ne dođe do nastavka saradnje sa Vojvodinom.

"Pričao sam sa trenerom, on na mene računa. Pričao sam i sa Kosanovićem, videćemo kakav je stav kluba, kakvo je njihovo razmišljanje, a kakvo moje. Voleo bih da se okušam u inostranstvu, ipak mi je 29 godina, tako da mi je to želja za sada. Vojvodini sam maksimalno posvećen do maja, pa ćemo videti šta će biti dalje."

O planovima za nastavak sezone.

"Da ostanemo tu gde smo. Velika je konkurencija za izlazak u Evropu. Čukarički ima kvalitetan tim, TSC je nažalost izgubio trenera, preminuo je trener Sabo, došao je Krstajić i sigurno se neće zadovoljiti trenutnom pozicijom. Tu je i Proleter, ima dosta ekipa. Da ne pominjem Zvezdu i Partizan, koji su na našim prostorima i igračkom kadru daleko više pokazali, ali na nama je da što više razdvojimo njih i da pokušamo u Kupu da odbranimo trofej, jer mislim da imamo šansu za to", zaključuje Đurić.