Remi u Temišvaru sa Rumunijom ne može se smatrati lošim rezultatom, ali ni da izazove veliko zadovoljstvo u redovima futsal reprezentacije Srbije. Jednostavno, Orlovi u tom meču nisu uspeli u potpunosti da potvrde razliku u kvalitetu, imali su periode oscilacije u igri, što je na kraju rezultiralo ravnopravnim ishodom (2:2). Da bi se sve postavilo na svoje mesto u grupi 4 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Amsterdamu i Groningenu 2022. godine, izabranici Gorana Ivančića moraju da potvrde visoku klasu i večeras od 18 časova savladaju selekciju Bosne i Hercegovine u Novom Sadu (18.30, Arena Sport 1).

Srbija više ne predstavlja grupu individualnih majstora, kao što je to bio slučaj ranijih godina, već se dosta poradilo na timskoj igri. Orlovi su uspeli da uhvate korak sa najjačim selekcijama na planeti, igraju moderno, brzo i odlučno, sve akcije su dovedene do automatizma i to su neke stvari koje bi mogle da naprave osnovnu prevagu u ovakvim utakmicama, kada ste objektivno kvalitetniji tim. Pored toga, Srbija je više od jedne decenije u samo vrhu evropskog i svetskog futsala, ima veliko iskustvo sa velikih takmičenja, za razliku od protivnika, i to u ovakvim situacijama predstavlja ozbiljan benefit.

Orlovi su kompletni, svi igrači su bili negativni na korona virus, a priliku da debituje u državnom timu imaće odlični igrač Konjarnika Drago Šljukić.

IGRA SA GOLMANOM U POLJU PROBLEM, ALI I ŠANSA DA SE KAZNI PROTIVNIK

Ipak, svako potcenjivanje rivala bi moglo da bude pogubno. Futsal u Bosni i Hercegovini je u ozbiljnom usponu. Selektor Ivan Krezo ima zavidan broj kvalitetnih igrača na okupu, kao što su Bošković, Ivanković, Kahvedžić... Bosanci su imali značajne komplikacije u uvertiri ove utakmice. Zbog zaraze virusom korona nepredviđeni izostanci kapitena Radmilovića, Aladžića i Galića, ali je i pored toga u pitanju vrlo snažan tim. Krezo ima skup gotovo podjednako dobrih igrača, koje ako krene na terenu mogu da budu izuzetno neugodni.

Jedna specifičnost se tiče i golmana Darka Milanovića, koji je bukvalno u svakom trenutku peti igrač u polju, pošto nimalo ne odskače od ostatka ekipe po tehničkim mogućnostima. Ovaj fantastični univerzalac nosi nadimak Deko, u mlađim danima je igrao u banjalučkom Borcu, a kasnije se prebacio na futsal i svojim majstorijama godinama unazad izaziva ozbiljnu pažnju.

"Kvalitet je na našoj strani, međutim, čaka nas težak zadatak i samo maksimalnim zalaganjem možemo do tri boda. Oni mimo zvaničnih takmičenja učestvuju i na brojnim turnirima. Glavno oružje im je igra s golmanom u polju. To može da nam prouzrokuje problema, a sa druge strane bićemo u prilici da nekim oduzetim loptama u značajnoj meri kreiramo tok utakmice", rekao je Goran Ivančić.

Milanović ima sve karakteristike ozbiljnog organizatora igre. Gotovo u svim akcijama ide u završnicu, a poseduje i "topovsku" levicu. Još ako se razbrani na golu, što često čini, u stanju je da postane prava noćna mora za protivnike. Milanović je u reprezentativnoj selekciji od 2017. godine, a svojevremeno je u junirskim danima, na prestižnim turnirima u BiH osvajao titule za najboljeg golmana, strelca i igrača.

Ipak, nema sumnje da su se u stručnom štabu Srbije dobro spremili za ovakve okolnosti na terenu. Igra sa golmanom u polju može da predstavlja problem u defanzivi Srbije, ali i šansu da se iz kontranapada zada ozbiljan udarac rivalu.

Raspoloženje u taboru BiH pokvarili su rezultati testiranja pred utakmicu. Kapiten Radmilović i golman Galić su prvo bili pozitivni, a onda su retestirani, posle čega su dobili negativan rezultat, ali iz UEFA nije nisu dozvolili da se oni naknadno priključe ekipi.

"Na poslednjem testiranju pred put, trojica naših igrača su bila pozitivna na korona virus, te smo bili primorani da na put krenemo bez njih, sa 10 igrača i dva golmana. Ne bih hteo dublje da zalazim i komentarišem ovo testiranje, jer je očigledno došlo do nekih propusta, samo se nadam da se to u budućnosti neće dešavati. Izostanak njih trojice će se sigurno osetiti na našoj igri. Međutim, igrači koji su tu željno iščekuju utakmicu. Neki novi će dobiti priliku i nadam se da će je znati iskoristiti kako bismo iznenadili Srbiju i ostvarili povoljan rezultat", istakao je Ivan Krezo,koji ne štedi reči hvale za protivnika.

"Srbija je prvi favorit u ovoj grupi. Dosta su pokretljivi, igraju organizovano sa dosta uigranih akcija. Mi smo analizirali njihovu igru, pogotovo poslednju sa Rumunijom kada su remizirali 2:2. Neće biti lako, pred nama je izuzetno težak protivnik sa kvalitetnim pojedincima, ali opet ponavljam, ukoliko moji igrači budu ispoštovali ono što tražim od njih, verujem da možemo do pozitivnog rezultata. Mi bismo bili zadovoljni i sa bodom", dodao je Krezo.

Bosna i Hercegovina je na startu kvalifikacija došla do važne pobede nad Makedonijom i tako izbila na čelo grupe 4. Jasno je će protivnik pokušati da spusti loptu i uspori ritam, kako bi stigao do pozitivnog rezultata.

GRUPA 4:

18.00: Srbija - Bosna i Hercegovina

19.00: Makedonija - Rumunija