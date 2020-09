Može se fudbalska reprezentacija Srbije kritikovati za mnoštvo stvari, ali doslednost joj se mora priznati. Za desetku. Jer, na svakoj takmičarskoj utakmici u poslednje skoro dve godine primila je makar jedan gol!

Menjale su se formacije, tumbao se besomučno sastav te poslednje linije, ali rupa nikako da se zatvori. Bar jednom mora da procuri negde u defanzivi, bar jednom rival dođe do pogotka. Pa, zvao se on Portugalija, Rusija ili Litvanija i Luksemburg.

A, ako protivnik nije sam u stanju da načne Srbiju, kao što su u četvrtak uveče Rusi izgledali prilično bezopasno na 0:0, onda im Orlovi sami podare gol ili dva. Baš kao što je bilo u Moskvi. Od tri primljena pogotka (3:1), dva idu direktno na dušu štoperima srpske reprezentacije.

Poslednji put kada je Srbija u takmičarskoj utakmici uspela da sačuva mrežu bio je 14. oktobar 2018. i u Bukureštu je, u prvoj Ligi nacija, odigrala 0:0 sa Rumunijom. Nakon toga mrežu Orlovima zatresla je Crna Gora, pa Litvanija na sve tri odigrane utakmice (!), Ukrajina je strpala pet komada u Lavovu, a Portugalija četiri u Beogradu. I Luksemburg se upisao u oba duela kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, Ukrajina je dala dva i na Marakani i evo, u četvrtak, Rusija je tri puta matirala Dmitrovića na startu drugog izdanja Lige nacija.

Suma sumarum: od oktobra 2018. odigrala je Srbija 11 takmičarskih mečeva i primila 22 gola. U proseku tačno dva po utakmici.

Naravno da prst krivice ne može da se uperi samo u momke koji igraju u poslednjoj liniji. Za utakmicu sa Rusijom uglavnom može, to su bile njihove individualne greške, ali u velikom broju mečeva je pucalo u veznom redu, rivali su kao od šale dolazili do srpskog šesnaesterca i unosili pometnju. Uspevalo je to čak i Litvaniji i Luksemburgu, pogotovo kada su igrali na svom terenu.

Jasno je da odbrambeni trio koji je igrao u Moskvi neće biti i prvi izbor selektora Tumbakovića. Na meču sa Rusijom Strahinja Pavlović je dobio priliku da debituje za državni tim, oprobao se na toj velikoj sceni, ali će verovatno već za duel sa Turskom u nedelju Aleksandar Kolarov zauzeti mesto levog štopera. Mada to nije njegova matična pozicija i mada nije briljirao u toj ulozi kada je igrao do sada, od njega se očekuje da donese brzinu u poslednju liniju i mnogo sigurniji ulazak u igru, da iznosi loptu što je dalje moguće od šesnaesterca.

U nedelju na Marakanu stiže uzdrmana Turska, koja je kod kuće izgubila od Mađarske. Biće to ujedno generalna proba Orlovima za oktobar i meč godine protiv Norveške. Prekid crne serije i utakmica bez primljenog gola donela bi bar novi gram samopouzdanja pred okršaje sa Halandom, Serlotom, Kingom u Oslu.

Na severu taj odbrambeni zid, koliko god bio šupljikav na prethodnim mečevima, mora da postane neprobojni bedem. Inače ćemo i posle 20 godina Evropsko prvenstvo gledati preko tv ekrana. I navijači i igrači Srbije.

POSLEDNJIH 11

LN 17.11.2018. Srbija – Crna Gora 2:1

LN 20.11.2018. Srbija – Litvanija 4:1

KvEP 25.3.2019. Portugalija – Srbija 1:1

KvEP 7.6.2019. Ukrajina – Srbija 5:0

KvEP 10.6.2019. Srbija – Litvanija 4:1

KvEP 7.9.2019. Srbija – Portugalija 2:4

KvEP 10.9.2019. Luksemburg – Srbija 1:3

KvEP 14.10.2019. Litvanija – Srbija 1:2

KvEP 14.11.2019. Srbija – Luksemburg 3:2

KvEP 17.11.2019. Srbija – Ukrajina 2:2

LN 3.9.2020. Rusija – Srbija 3:1