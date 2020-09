Valeri Božinov se vratio u Leveski, za koji će igrati treći put u karijeri. On proteklih nedelja trenirao klubom iz Sofije, a danas je stavio potpis na ugovor do kraja sezone. Bivši igrač Partizana je do sada u karijeri igrao za 16 klubova iz osam različitih zemalja, a u prethodna dva mandata u Levskom odigrao je 31 utakmicu i postigao 12 golova. U prvom boravku 2014. godine postigao je osam golova na 20 utakmcia, a potom je na proleće 2019. dao još četiri na 11 utakmica.

Božinov je imao veliku želju da se vrati u Levski, gde će po svemu sudeći i završiti svoju izuzetno dugu i bogatu karijeru. Njegov potencijal je prvi spoznao italijasnki Leće, koji ga je doveo sa 14 godina. Debitovao je za italijanski klub sa samo 15 godina i 11 meseci, a nakon toga je igrao tri sezone Via del Mareu.

Potom sledi serija menjanja klubova. Igrao je za Fiorentinu, Juventus, Mančester Siti, Parmu Sporting, Veronu, Vićencu, Levski, Ternanu, Partizan, Haku, Lozanu, Rijeku, Botev i Peskaru. Do sada se dva puta vraćao u Leće i Levski, a sada je i treći put na stadionu Georgi Asparuhov.