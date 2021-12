Osijek koristi kiks Rijeke da preuzme prvo mesto, Dinamo više ne sme da greši

Fudbalski savez Hrvatske je pogodio u centar mete kada je skratio ligu na 10 klubova. HNL nikada nije bio uzbudljiv kao ove sezone, trenutno se čak četiri kluba bore za jesenju titulu. Posle kiksa Rijeke u subotu i poraza od Gorice sa 2:1, Osijek danas ima priliku da preuzme vrh ako savlada Šibenik (13.00).

Posle današnjih utakmica ostalo je još jedno kolo da se odigra do kraja godine, sledećeg vikenda. S tim što će u sredu Istra i Dinamo Zagreb da odigraju zaostali meč 4. kola.

13.00: (1,40) Osijek (4,50) Šibenik (8,50)

Za sada Rijeka predvodi karavan, sa bodom više od Osijeka i tri od Hajduka iz Splita, ali obe ekipe su odigrale po utakmicu manje. Aktuelni prvak Dinamo je tek četvrti na tabeli, ima šest bodova manje od lidera i tri meča zaostatka. Jedan će da odigra danas, od 17.05 časova sa Slaven Belupom na Maksimiru.

Obe utakmice su dakle značajne u borbi za vrh. Osijek će pokušati da nastavi seriju od 14 takmičarskih mečeva bez poraza (devet pobeda i pet remija), dok će Zagrepčanima zadatak bude da se sa dobrom utakmicom iskupe navijačima za poraz u večitom derbiju od Hajduka (2:0) prošlog vikenda.

---------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

---------------------------------------------------

Biće ovo treći okršaj Osijeka i Šibenika ove sezone. Prva dva su pripala timu Nenada Bjelice, u julu su kod kuće slavili sa 3:0, a zatim u septembru u Šibeniku sa 2:0. Ovaj drugi je bio samo deo one serije mečeva bez poraza, a s obzirom na okolnosti Osijek može da konstatuje da je u lošoj formi. Na poslednja dva meča je remizirao, sa Rijekom (0:0) i Goricom (1:1), a pre toga je eliminisao Slaven Belupo iz Kupa Hrvatske tek posle penala.

"Znate i sami da smo u Rijeci imali nekoliko igrača koji su bili suspendovani i nisu mogli da nastupe. Od njih četvorice vraćaju nam se Klajnhajsler, Lončar i Žaper. Neće biti samo Vedrana Jugovića koji neće biti u konkurenciji ni za utakmicu protiv Hajduka. Nadamo se da će da sanira probleme sa petom početka priprema. Još dva, tri igrača su dobili bolne udarce, ali verujem da ćemo na terenu imati respektabilnu ekipu i da ćemo da budemo u stanju da savladamo dobar tim Šibenika", kazao je Bjelica.

Gledajući zbirno sve takmičarske utakmice u poslednje dve sezone, Šibenik nijednom nije zatresao mrežu Osijeka. Svih šest utakmica je izgubio, po dva puta sa po 2:0 i 3:0, a po jednom sa 1:0 i 4:0.

„Svakoj tradiciji jednom dođe kraj. Tako je bilo i sa našim domaćim utakmicama protiv Hajduka, koji je napokon pao na Šubićevcu. Tako da s tim ciljem putujemo i u Osijek, da igramo svoju igru, nastavimo zacrtanim putem i pokušamo da pobedimo. Zašto ne“, zapitao je Mario Rosas, strateg Šibenika.

Izbor urednika

Što se tiče Dinama, on je u četvrtak ostvario veliku pobedu nad Vest Hemom u Londonu, kojom je obezbedio plasman u šesnaestinu finala Lige Evrope. To je međutim bila tek druga pobeda Modrih na poslednjih šest susreta u svim takmičenjima, uz to imaju i po dva poraza i remija. Na domaćoj sceni su doduše igrali protiv najvećih rivala, sa Osijekom su u prvenstvu odigrali 1:1, iz Kupa Hrvatske ih je eliminisala Rijeka sa 3:1, a potom je usledio i poraz od Splićana.

Ono što može da zabrine dinamovce je to što su sva tri neuspeha doživeli na svom Maksimiru. Kada se na to nadoveže i remi sa Genkom (1:1), ispada da Dinamo ne zna za pobedu kod kuće duže od mesec dana.

HRVATSKA 1 – 19. KOLO

Petak

Istra – Hrvatski Dragovoljac 3:0 (2:0)

/Mahmud 19, Bande 27, Lisica 72/

Subota

Lokomotiva - Hajduk 3:3 (1:1)

/Elez 11 ag, Marić 63, Katić 87 ag - Livaja 33, Mlakar 76 i 80/

Rijeka - Gorica 1:2 (0:0)

/Drmić 78 - Lovrić 74, Delfi 75/

Nedelja

13.00: (1,40) Osijek (4,50) Šibenik (8,50)

17.05: (1,25) Dinamo Z. (6,25) Slaven (11,0)

***kvote su podložne promenama