Osmeh se vratio u Pamplonu: El Sadar dočekao starog heroja, Osasuna odmah kliknula

Kada su rezultati krenuli nizbrdo, rukovodstvo kluba okrenulo se čoveku koji je već jednom pokazao da ume da podigne Osasunu. Arasate je prihvatio poziv, potpisao ugovor do 2029. godine i objasnio da se vratio zato što je osetio da je klubu potreban. Teško da je mogao da zamisli lepši početak drugog mandata.

A nije stvar samo u rezultatu. Osasuna je već u uvodnim sekundama podsetila na onu ekipu koju je baskijski stručnjak godinama oblikovao po svom ukusu. Visok presing, agresivnost, direktan fudbal, neumorni prodori po bokovima. Sve ono što je El Sadar voleo da gleda tokom njegovog prvog mandata.Već posle 20 sekundi Moi Gomez je mogao da postigne pogodak, ali je njegov pokušaj izblokiran. U četvrtom minutu Dubasin je zatresao mrežu posle kornera, međutim, slavlje je prekinuo VAR zbog ofsajda.

Ipak, domaćin nije morao dugo da čeka na vođstvo. Samo dva minuta kasnije, Belosijan je skrivio jedanaesterac nad Antom Budimirom, a hrvatski napadač je sa bele tačke savladao Hulena Agirezabalu. Lopta u jednom uglu, golman u punom letu, ali nedovoljno da je zaustavi - 1:0.

U nastavku se još jasnije videlo šta Arasate želi od svoje nove-stare ekipe. Štoperi su strpljivo čekali trenutak da dubinskim dodavanjima pronađu igrače na bokovima, dok su Ruben Garsija, Rozije i ostali pokušavali da razvuku protivničku odbranu. Posle jednog takvog napada Budimir je propustio veliku priliku da udvostruči prednost.

Kako je utakmica odmicala, Rasing je postajao sve odlučniji. Gosti Hosea Alberta sve češće su provodili vreme na polovini Osasune, a vođstvo od jednog gola nije dozvoljavalo Arasateu da mirno posmatra završnicu.

Ipak, umesto kazne za promašaje, stigla je potvrda pobede. Argibide je šutirao, Agirezabala odbio loptu, a Asijer Osambela se našao na pravom mestu da je smesti u mrežu za konačnih 2:0. El Sadar je eksplodirao, a Osasuna konačno prodisala.

Arasateov prvi mandat trajao je šest godina, od 2018. do 2024, i bio je mnogo više od običnog trenerskog angažmana. Osasuna je pod njegovim vođstvom od drugoligaša postala stabilan prvoligaš, igrala finale Kupa kralja 2023. protiv Real Madrida i ponovo zakoračila na međunarodnu scenu. Još važnije, dobila je prepoznatljiv identitet, zasnovan na borbenosti, zajedništvu i ponosu karakterističnom za Navaru.

Zato njegov povratak ne predstavlja samo još jednu promenu na klupi posle serije loših rezultata. Za navijače Osasune to je povratak čoveka koji razume njihov klub i njihovu sredinu bolje od većine drugih, a za početak nove zajedničke priče, dovoljno je što su se pobeda i osmeh istog popodneva vratili u Pamplonu.

PRIMERA – 9. KOLO

Petak

Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)

/Nsongo 63 - Rekuena 82/

Subota

Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)

/Baena 89/

Betis - Barselona 2:5 (1:2)

/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/

Viljareal - Elče 0:0

Valensija - Atletik Bilbao 0:0

Nedelja

Osasuna - Rasing Santander 2:0 (1:0)

/Budimir pen 9, Osambela 88/

16.15: (2,10) Selta (3,35) Alaves (3,60) MOZZART RELAX

18.30: (3,35) Malaga (3,45) Sosijedad (2,15) MOZZART RELAX

21.00: (1,25) Real Madrid (6,50) Sevilja (10,0) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama