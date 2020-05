Osnabrik za boravišnu dozvolu, Darmštat podnosioc zahteva

Što započnu, to završe. Nemci. Tu nema dileme. Verovatno bi velika većina ljubitelja fudbala na umu imala samo jednu zemlju kada bi je pitali gde će se sigurno nastaviti sezona posle pandemije virusa korona. U paketu sa Bundesligom krenula je i Cvajta, uz Čempionšip daleko najatraktivnija i najkvalitetnija druga liga na svetu, kojoj u ovo doba kada utakmica baš i nema onoliko, treba posvetiti naročitu pažnju.

Posebno jer su golovi drugo ime za Bundesligu 2, a oni su prvenstveno razlog zbog kog i gledamo fudbal. Zato ih i očekujemo večeras na startu 29. runde, kada se budu sastali Osnabrik i Regenzburg, odnosno Darmštat - Grojter (18.30).

Osnabrik, pobednik Treće lige protekle sezone, bori se da zadrži dozvolu boravka u Cvajti i nakon 28 kola uspeo je da se odvoji za četiri boda od zone ugroženih. Sastav Danijela Tijunea, posle niza neuspešnih borbi uspeo je da upiše pobedu, i to onda kada je to malo ko očekivao. Trijumfovao je u utorak u Firtu nad Grojterom (2:0), koji je vrlo nepredvidljiv. Bio je to kraj posta u vidu deset ligaških duela. Samopuzdanje bi trebalo da je sada na gornjoj granici. Osnabrik nije najbolji domaćin u Cvajti. Domaći tim nema uvek sve pod kontrolom na svom terenu, pa je samo u osam od 13 mečeva (57%) nadmašio protivnika u posedu lopte. Tokom ovog perioda igre „ljubičasto-beli“ su postigli i primili 20 golova.

Na početku tekuće sezone, Regenzburg je uveseljavao svoje navijače nizom uspešnih borbi, i što je najvažnije, demonstrirao je kvalitetan fudbal. Ipak, u poslednje vreme tim iz Bavarske prolazi kroz teška vremena i brzo se od kandidata za promociju transformisao u nekoga ko strepi za opstanak. Regenzburg je bez slavlja na šest prethodnih mečeva, a učinak njegove defanzive nije ohrabrujuć. Iznenađujuće, sva tri početna meča Regenzburga nakon nastavka sezone završena su remijem.

U drugom meču dana Darmštat je domaćin Grojteru. Domaći sastav ima dobru sezonu, pošto je ekipa Dimitriosa Gramozisa trenutno na petom mestu na tabeli. Ljiljani su četiri koraka iza zone plej-ofa za promociju, a šest bodova ih razdvajaju od direktne karte za Bundesligu. Moglo bi da se kaže da je Darmštat vratio sebi status podnosioca zahteva za promociju, jer je posle pauze pobedio naizmenično Sankt Pauli (4:0) i Aue (3:1).

Grojter verovatno nije mogao da se kladi na ulazak u najviši rang, ali tim Štefana Lajtla zadržava određene šanse, zauzimajući osmo mesto na tabeli. Zaostajanje za trećplasiranim Hamburgerom devet bodova, što za sada daje nadu navijačima. U prošlom kolu Grokjter je suprotno svim prognozama izgubio od Osnabrika kod kuće, produživši seriju bez pobede na tri meča.

CVAJTA - 29. KOLA

Petak

18.30: (2,20) Darmštat (3,40) Grojter (3,30)

18.30: (2,55) Osnabrik (3,30) Jan Regenzburg (2,75)

Subota

13.00: (2,75) Holštajn Kil (3,30) Bilefeld (2,55)

13.00: (2,65) Karlsrue (3,20) Sankt Pauli (2,75)

13.00: (2,25) Nirnberg (3,35) Bohum (3,20)

13.00: (2,75) Sandhauzen (3,25) Hanover (2,60)

Nedelja

13.30: (7,50) Dinamo Drezden (4,40) Štutgart (1,45)

13.30: (2,00) Hajdenhajm (3,45) Aue (3,80)

13.30: (1,45) Hamburger (4,40) Vehen (7,25)

*** kvote su podložne promenama