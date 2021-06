Teško su u Ivanjici podneli ispadanje iz Superlige, ali su, posle velikog razočaranja, zasukli rukave i počeli da rade na novom projketu. Za novog šefa stručnog štaba izabran je dugogodišnji kapiten Javora Milovan Milović, u klub se vratio Radovan Ćurčić i to na mesto sportskog direktora.

Nadaju se klubu iz zapadne Srbije ekspresnhom povratku u elitu, pošto je Javorova tanka nada o proširenju Superlige – propala. O svemu tome pričao je prvi čovek Javora Dragomir Lazović, kao i u dešavanjima u Superligi na kraju prošle sezone, te sukobu sa Markom Pantelićem.

„Ja sam Marka Pantelića kao predsednik Javora i lige upozorio da je liga neregularna i da bi kao v.d. predsednika Saveza morao da se uključi, da izjave i utiče na javnost i klubove da spuste loptu, ali on nije reagovao. Kada se završilo prvenstvo, on je zakazao Izvršni odbor, na kome nijednom tačkom dnevnog reda nije obuhvatio regularnost takmičenja, iako se i državni vrh oglasio. Ja sam kao član Izvršnog odbora uputio zahtev za proširenje dnevnog reda, na šta je on reagovao samoinicijativnom odlukom, ne slušajući Izvršni odbor i doneo jednostranu odluku iz prostog razloga – raspravom o regularnosti bi se verovatno razotkrile aktivnosti u koje je on umešan. Nakon toga je reagovao i to mu je bio najpogubniji potez, jer sam ja u fudbalu dvadeset tri godine, a kao funkcioner Saveza deset godina bez mrlje. Istog momenta se pokrenuo ovaj deo ljudi koji srpskom fudbalu želi dobro, reagovao i automatski ga razrešio funkcije. Ljudi koji su dugo u fudbalu videli su jasno da Marko Pantelić nije kapacitet da bude v.d. predsendika. To se desilo većinom, od strane fudbalske Srbije, koja je bila pravilno usmerena. Sve njegove izjave nakon toga nisu imale smisao i bile su kontroverzne. Ne bih pričao o njemu, želim mu sve najbolje, ali nije dao odgovor na ono što ga je obavezivala funkcija i zbog toga je smenjen. To je uzrokovalo i to da će od septembra krenuti novi izboru u Savezu i da će u januaru biti postavljeni novi predsednik Saveza i predsednici regiona, tako da se nadam da će sistem biti stabilan, tačan i precizan i omogućiti ljudima da ulažu u fudbalu, znajući da iza sebe imaju institucije”, poručio je Dragomir Lazović.

Kao funkcioner, Lazović očekuje da situacija u srpskom fudbalu krene u pozitivnom smeru.

„U srpskom fudbalu su se mnoge stvari promenile na bolje. Bio sam inicijator i potpisnik ugovora sa Linglongom, kojim smo dobili jako dobra sredstva, koja su uložena u VAR tehnologiju, kojom će biti pokrivene sve utakmice u Super ligi. Pre neki dan potpisan je istorijski ugovor za TV prava, o čemu sam maštao kao predsednik lige. Nažalost, Javor je taj novac izgubio, jer ne učestvujemo u Super ligi. Pojednično će svaki klub dobiti po 250 000 evra, a do sada je ta cifra bila po 60-70 hiljada. Sredstva solidarnosti od UEFA, od kojih je dobar deo uložen u terene, biće veći. Otvara se jedno svetlo. U fudbalu su nam potrebni mir i stabilnost, ali i dobri rezultati reprezentacije. Sve to otvara prostor za dalji razvoj fudbala u zemlji. Doneta je i odluka Izvršnog odbora FSS da će Super liga sledeće godine imati 14 klubova, a Prva liga ostaje sa 16 ekipa. To je nešto što je novo i mislim da će se na tome zadržati u narednom periodu.“

Mnogo toga je već rečeno o dešavanjima u Superligi u finišu sezone. Lazović i dalje nije rasvnodušan na te pojave.

„Uvek sam bio zagovarač toga da se govori istina. Da je moj klub radio to što su pojedini klubovi radili, povukao bih se iz fudbala i to sam rekao i na sednici Zajednice. Sve klubove treba da je sramota što niko nije reagovao na dešavanja u našem fudbalu, a svi su znali šta se dešava. Odgovor tih ljudi bilo je ćutanje, pognute glave. Fudbal je napravljen da bude sport, a sport je lepota, pobeda, ispunjenje srca i duše. Ovo što se dešavalo nema veze sa tim i nadam se da će više neće dešavati. Rekao sam i da se ja kao zvezdaš trideset godina podsećam da je Zvezda bila prvak Evrope. To je istorija. Njima sam rekao da je i ovo istorija, ali crna istorija, koja im nikad neće biti zaboravljena”.