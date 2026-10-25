Otac igrao protiv Partizana, sin rešeta mreže po Seriji A: Špic Monce je apsolutni hit

Danas, više od deceniju kasnije, gledamo kako njegov sin maltretira odbrane po Seriji A. Gustavo je u Monci jedan od hitova Serije A. Uz Antonija Raimonda iz Frozinonea je najbolji strelac italijanskog šampionata (obojica imaju po sedam golova na isto toliko utakmica). Toliko je privukao pažnju da su portugalski mediji pre nekoliko dana pustili informaciju kako je Benfika spremna da za njega plati 9.500.000 evra.

Gustavo je u mlađim kategorijama bio član Orlova iz Lisabona, ali nikad nije dobio priliku. Davao je golove u UEFA Ligi mladih, a čak ga se i u Crvenoj zvezdi sećaju, dao je dva gola u meču grupne faze u Beogradu. Da budemo realni, kad vidite kako igra Vangelis Pavlidis, ne bi je dobili ni bolji igrači od Varele. Letos su ga pustili u Moncu za 2.500.000 evra i već sad im je postalo jasno da su malo požurili sa tom odlukom.

Sve je krenulo od utakmice sa Interom u prvom kolu Serije A. U ubedljivom porazu (1:4) postigao je gol za izjednačenje. Usledio je gol Udinezeu, pa po dva Sasuolu i Kaljariju (uz asistenciju) i u poslednjoj utakmici gol Torinu. Između toga je tresao mreže u mladoj reprezentaciji Portugala, a upisao se i u Kupu Italije.

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Momak koji je prethodne sezone u Žil Visenteu postigao šest golova za čitavu sezonu, sad već ima devet u svim takmičenjima, a nije odigrao ni deset mečeva. Neverovatna statistika i pokazatelj da je skauting služba Monce uradila sjajan posao i da bi klub mogao da prihoduje rekordno obeštećenje. Dečko nije mogao da se probije u Benfiki, a u jednom trenutku je čak igrao u mlađim kategorijama PAOK-a (otac mu je bio u Grčkoj šest godina).

Nikad nije igrao nijednu drugu poziciju osim špica, ali je delovao nenaviknuto na seniorski fudbal. Neki treneri nisu mogli da mu pređu preko toga što se ne vraća u odbranu, što je podložan oscilacijama i što je nekad sklon tome da lako izgubi loptu. Sa druge strane, Ivan Jurić je video nešto drugo.

Pored Varele, u napadu ima Patrika Kutronea, izuzetno snalažljivog u šesnaestercu, ali nekadašnji igrač Milana nema ono što ima Portugalac - spremnost da direktno driblingom napadne rivala, odlične fizičke predispozicije i mnogo je bliži profilu modernog napadača od Kutronea koji je ipak "old skul".

Statistika govori ko je trenutno bolji izbor. Možda će Gustavo Varela biti novi Kšištof Pjontek, igrač koji je bljesnuo na jednu sezonu, pa se survao u prosek, ali isto tako, može da postane jedan od najvećih pogodaka Monce u istoriji. Momak trenutno živi najveću fudbalsku bajku. Kad je tako - neka potraje.