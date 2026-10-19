Otišao nemački kralj transfera: Milanu neophodan takav fudbalski trgovac

Posle pola decenije na Dojče bank parku, 46-godišnjak rodom iz Hanovera procenio je da je vreme za promenu. Pamtiće se njegov boravak u Frankfurtu po osvajanju Lige Evrope 2022. godine, ali i po činjenici da je Ajntraht postavio standard u prodaji fudbalera... Najviši mogući. Kreše je bio tvrd pregovarač, maher za dranje kože velikim evropskim klubovima kad oseti da može da ponudi kvalitetan proizvod.

Zbog Krešeovih pregovaračkih sposobnosti, klub iz grada na Majni prihodovao od leta 2021. godine prihodova je 538.780.000 evra od prodaje fudbalera, dok je na kupovine izdvojio 349.790.000 evra. Dakle, to je oko 190.000.000 evra prihoda samo od transfera! A daleko od toga da su rezultati trpeli. Četiri od pet sezona klub je završavao u gornjoj polovini tabele, kao sedmi, šesti, treći i osmi.

Minulog leta, delovalo je da će se Kreše preseliti u Milan, te da će posrnuli italijanski velikan dobiti sportskog direktora kakvog zaslužuje, koji bi svojom transfer politikom mogao da vrati klub tamo gde pripada - u sam vrh italijanskog i evropskog fudbala. Međutim, veliki posao se izjalovio.

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"Rezonovao je da bi napuštanje kluba uoči početka prelaznog roka bilo neprofesionalno, jer se oseća odgovornim za poslove koje je započeo, pa i za više od 600 zaposlenih. Tako je posle više neprospavanih noći rešio da ne beži u Italiju", stoji u tekstu BILD-a iz juna ove godine.

Američki vlasnici Milana ponudili su Krešeu da postane najplaćeniji sportski direktor na planeti i zaradi 40.000.000 evra za četiri godine. Geri Kardinale mu je lično garantovao budžet od 700.000.000 evra tokom mandata, kao i potpunu slobodu u radu, odnosno nemešanje viših instanci kluba.

I sada, kada je Kreše otišao iz Ajntrahta, Rosoneri, koji nikada nisu odustali od Krešea, ponovo su zagrizli. Nemac im je apsolutno glavni izbor na poziciji direktora fudbalskih operacija, ekonomski uslovi su dogovoreni još letos i transfer eksperti poput Fabricija Romana i Matea Moreta javljaju da su dve strane strahovito blizu dogovora.

Milan sa Rubenom Amorimom proživljava solidan početak sezone u Seriji A u kojoj je, uprkos činjenici da je zabeležio tri remija u sedam kola, i dalje neporažen. Međutim, za potpuni oporavak kluba neophodan je jedan od najboljih fudbalskih trgovaca Evrope.