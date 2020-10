Kao da pričamo o političarima pred neke važne izbore, a ne o fudbalskom klubu. Ume tako da bude kad su u pitanju najveći klubovi, a malo ih je većih od Benfike. Međutim, ovo niko nije očekivao. Bernardo Silva se kao neki izgnanik iz egzila oglasio tvrdnjama da je klub korumpiran do vrha i zatražio smenu predsednika Luisa Filipea Vijere, da bi protiv njega skočio pre svih Žorž Žezus tvrdnjom da je vrsni vezista samo alav na pare?!

Ali, da krenemo od početka. Sasvim nenadano, Silva se oglasio saopštenjem u kojem se zhavalio Vijeiri na tome što je uzdigao klub iz krize – on im je 2005. doneo prvu titulu posle sušnih 11 godina, iako je pre dolaska na Luž bio socioa Sportinga i Porta?! – samo da bi zatim istakao da je sada trenutak da ode. As Mančester Sitija je naveo da je Benfika zatrpana tužbama zbog korupcije, optužio klub za prodaju mladih igrača i pre no što ostave traga u prvom timu – i sam je bio jedan od takvih – istakao da navijači zaslužuju ekipu koja može nešto da napravi i u Evropi, a ne samo na domaćoj sceni, ocenio da je Vijeira previše škrt i da godinama već ne ulaže u fudbalere... Sve skupa, optužio je Vijeiru da je “privatizovao” klub koji sada samo služi za njegovo i bogaćenje predsedniku bliskih ljudi. Zato je apelovao na sociose da na predstojećim izborima glasaju protiv Vijeire.

Predsednik je, tvrdi, ostao zatečen.

“On ovo sigurno nije pisao, to je nezamislivo, neko mu je pomogao. I dalje sam Bernardov navijač, jer on je igrač Benfike gde god da nastupa. Ali nije upoznat da time kakva je danas realnost Benfike, inače ne bi ovo pisao. Nije fer i duboko sam pogođen ovim pismom. Nosiću ga sa sobom da mi pojasni kad se budemo videli, jer poslednji put smo se u hotelu Tivoli rastali zagrljajem”, odgovorio je Vijeira.

Mnogo spremniji za bitku bio je trener Žorž Žezus, koga Bernardo Silva nije ni pomenuo. Međutim, ovde se treba setiti da je Silva iz Lisabona u Monako otišao baš kad je Žezus bio trener u prvom mandatu. Tada je posle samo tri meča za prvi tim Benfika prodala Silvu Monaku za oko 15.000.000 evra. I od tada – ovde postaje zanimljivo – Portugalijom kolaju glasine da je Silva insistirao na odlasku zato što je Žezus navodno hteo da ga prebaci da igra levog beka. Žezus je sada rešio da progovori.

“Godinama izbegavam da pričam o Bernardu Silvi, jer je narušio odnos igrač – trener. Sada je sa mnom dobar, ali udara na predsednika koji mu je dao uslove da postane ovo što jeste. To je vrlo nezahvalno. Najgora osobina koju čovek može da ima je da bude nezahvalan”, krenuo je Žezus i potom pojasnio.

“Nekad bi me ubo tom pričom o levom beku. Ovo što ću sada da kažem je istina. Ja sam Bernarda doveo u prvi tim Benfike, odveo ga na pripreme. Kad smo se vratili pitao me je da li će da igra. Pitao sam ga: ‘Da li treba da izbacim Nika Gajtana i Salvija da bi ti igrao?’ Odgovorio je da ima ponudu da ide i zatražio dozvolu. Rekao je da u Monaku može da zaradi 20 puta više nego u Benfiki, da mora da misli o porodici… Uputio sam ga na predsednika. Zato je otišao. Ne zato što sam ga stavio da igra na levoj strani, tad smo već doveli Evertona za tu poziciju”, zagrmeo je Žezus.

Cela priča će se sigurno nastaviti, jer u Lisabonu je trenutno i te kako aktuelna tema Tijago Dontas, 19-godišnji vezista koga su mediji u Minhenu već prozvali novim Tijagom Alkantarom. Dontas je inače posle razočaravajuće minutaže u B timu Orlova zatražio dozvolu da ode na pozajmicu u Bajern i Vijeira mu je dozvolio, a Nemci su zadržali opciju da ga na kraju sezone otkupe za 8.000.000 evra.