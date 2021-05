Remi na gostovanju Benfiki prošle sedmice udaljilo je Porto dodatno od šampionske trke, ali to ne znači da će prošlogodišnji šampion tek tako da odustane od novog direktnog plasmana u Ligu šampiona.

Ekipa Serža Konseisaa izbacila je sav bes zbog generalno neuspešne sezone, pa je večeras napunila mrežu Farensea do vrha – 5:1 (3:0). Prva zvezda utakmice bio je Medi Taremi koji je radio apsolutno sve – pogađao i asistirao. Po dva puta! Iranski golgeter nastavio je odličnu seriju igara i da isplaćuje svaki cent od uloženih 4.730.000 evra prošlog leta kada je dolazio iz Rio Avea.

Taremi je sa ova dva pogotka stigao do učinka od šest recki u sedam mečeva, na šta je dopisao još tri asistencije! To znači da je ukupno na 22 pogotka i 16 asistencija u celoj sezoni. To se zove kapitalac za male pare...

Prvo je Taremi već u 6. minutu sa kreča doneo vođstvo Portu, da bi već do 20. minuta podelio i obe asistencije. Za Martineza Tonija u 14. i Marulandu Luiza Dijaza u 20. minutu. Usledio je post u kojem je gost imao svoju reč. Zapravo, prvo je već posle pola časa igre ostao s igračem manje posle direktnog crvenog kartona za Auačeriju, da bi Enrike Pedro u trećem minutu nadoknade postigao gol utehe, s tim što je on kasnije poništen zbog ofsajda posle reakcije VAR sistema.

Drugi deo opet je obeležio Taremi, sada je zatresao mrežu na asistenciju Otavija. U samom finišu Žoao Mario je pogotkom digao rezultat na 5:0, da bi počasni gol postigao Lika u 89. minutu.

Marko Grujić je odigrao nešto više od sat vremena kao starter, a u 25. minutu zaradio je javnu opomenu.

PORTUGALIJA 1 – 32. KOLO

Nedelja

Fereira - Maritimo 1:1 (1:1)

/Luiz 12 - Žoel 40/

Žil Visente - Braga 1:1 (1:1)

/Gonsalves 29 - Orta 9/

Ponedeljak

Portimonense - Moreirense 1:2 (1:1)

/Fabrisio 20 penal – Feranezi 44, Franko 82/

Porto – Farense 5:1 (3:0)

/Taremi 6, Martinez Toni 14, Luis Dijaz 20, Taremi 59, Mario 84 – Lika 89/

Utorak

17.00: (2,30) Santa Klara (3,10) Rio Ave (3,35)

17.00: (2,45) Tondela (3,05) Belenenses (3,15)

19.00: (12,00) Nacional (6,50) Benfika (1,23)

21.30: (1,45) Sporting (4,40) Boavista (7,25)

Sreda

21.15: (2,30) Vitorija Gimarais (3,15) Famalikao (3,30)

***Kvote su podložne promenama