Pokušavao je svojevremeno Partizan sa Mirkom Ivanićem, ali do transfera nije došlo, iako su crno-beli bili spremni da izdvoje sedmocifreno obeštećenje za igrača iz drugog srpskog kluba. I to je bio jedini slučaj u poslednjoj deceniji kada su večiti bili baš toliko izdašni u napadu na superligaške fudbalere. U Hrvatskoj pak to baš i nije retkost o čemu svedoči i poslednja vest: Dinamo je doveo dvojac Rijeke Ivan Nevistić – Daniel Štefulj.

Ne toliko zbog imena, mada bi 22-godišnji Nevistić na golu Modrih trebalo da odmeni Dominika Livakovića kada na leto ode sa Maksimira, dok je Štefulj (21) levi bočni igrač, s tim da će i on ostati na Rujevici do leta.

Međutim, mnogo bitnije od toga je ukupna cena. Naime, kako piše portal Germanijak.hr Dinamo će na Rijekin račun uplatiti 3.500.000 za Nevistića i još 1.000.000 za Štefulja.

Sve skupa 4.500.000 evra! Nezamisliva suma za srpski fudbal.

Pride, Rijeka je dobila i Roka Jurišića, a na leto će im doći još dvojica Dinamovih fudbalera, možda Mario Čuže ili Josip Šutalo.

Umeo je Dinamo i ranije da napuni klupsku kasu konkurencije iz HNL-a. Samo neke da pomenemo, Marka Roga je doveo iz RNK Splita za 5.000.000 evra, Luku Ivanušeca iz Lokomotive za 3.000.000 evra, Ijajija Atijemvena iz HNK Gorice za 2.650.000, našeg Komnena Andrića iz Inter Zaprešića za 1.000.000, Dominika Livakovića iz NK Zagreba za 625.000… Naravno, Lokomotiva se kao bivša Dinamova filijala – sada uveravaju da nisu u takvim odnosima – najviše oparila, ali kao što se vidi zaradili su i ostali.

Plaćao je i Hajduk kad je imao, Rijeci Anesa Šarbinija 2.000.000 evra, Nika Kranjčara je doveo baš iz Dinama za 1.500.000, Senijada Ibričića iz NK Zagreba za 1.800.000…

U Srbiji pak u skorije vreme pamtimo da je Crvena zvezda dala 420.000 Čukaričkom za Slavoljuba Srnića, 400.000 evra Radu za Njegoša Petrovića, 350.000 Napretku za Aleksu Vukanovića i još toliko Spartaku za Srđana Plavšića, 300.000 Radničkom za Radovana Pankova, toliko i Radniku za Nikolu Vasiljevića ili opet Spartaku za Stefana Miloševića… Ako se vratimo još dalje u prošlost setićemo se i 708.000 evra Građevinarima za Luku Milivojvića ili 472.000 Borcu za Darka Lazovića…

Partizan je pak Spartaku dao 400.000 za Đorđa Ivanovića toliko i sada ugašenom Banatu za Zorana Tošića, Radu za Vladimira Jovaničića, 300.000 ga je koštao Stefan Savić, tada igrač BSK-a iz Borče, sada Atletika iz Madrida.

Apsolutni rekorder Srbije je naravno Ljubomir Fejsa, koji je za 1.200.000 evra iz kulskog Hajduka prešao u Humsku.

U poređenju sa Hrvatskom ipak... Mrvice za manje klubove.