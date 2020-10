Jednog je groznica prošla, drugom je rumenilo sa lica počelo da prelazi u ozbiljnu modricu. Možda nije toliko ti bila Realova zasluga, ali Barselona se ozbiljno olupala na El Klasiku u sedmom kolu Primere. Kraljevski klub je slavio sa 3:1 i bar privremeno se popeo na čelo tabele, mada nas i dalje nije uverio da je dominantan koliko bi morao da bude uzevši u obzir da pričamo o najtrofejnijem klubu u istoriji fudbala.

Odlučujući gol u današnjem derbiju nije naime bio posledica neke dobre akcije, koliko makijavelizma u glavi Serhija Ramosa, koji ne bira sredstvo kojim će do cilja. A ima i iskustva da se po potrebi posluži lukavstvom kao što je učinio danas prevarivši sudiju Huana Martineza za penal koji je sam i pretvorio u vođstvo od 2:1.

To ipak ne menja činjenicu da Barselona nije pokazala apsolutno ništa i da je Real bio bolji tim na terenu, mada je takav utisak podebljan tek u finišu meča, a ko zna kako bi on izgledao da nije bilo tog penala. Ono što je ipak sasvim jasno jeste da Real ne izgleda isto sa i bez Karima Benzeme u timu. Nažalost po našeg Luku Jovića, sasvim je to drugi tim kad Francuz predvodi navalu Kraljevskog kluba, a to se videlo i večeras. Gol Fedea Valverdea bio je njegova zasluga, imao je posle Benzema i zicer i veštim kretnjama sve vreme terao Barsinu paničnu odbranu na oprez.

Kako bilo, slutilo je da ćemo na stadionu Kamp Nou svedočiti erupciji vrhunskog fudbala. Početak nije mogao da bude bolji i zaista je izgledalo da će osramoćeni velikani – ne zaboravimo da je Barsa prošlog vikenda izgubio od Hetafea, a Real od Kadiza da bi zatim u Ligi šampiona pao i pred Šahtjorom – dati sve od sebe da pokažu svetu da su i dalje najbolji.

Tužna je istina ipak, bar za njih tužna, da više zaista nisu. Barselona prosto nema odbranu za vrhunske domete i videlo se to kad su je Karim Benzema i Fede Valverde peške izbacilii iz igre već u petom minutu meča. Klemon Lengle i Đerar Pike – on je možda trebalo da razmišlja o tome kako igra umesto što je dan pred El Klasiko u intervjuu (opravdano) udarao po upravi i predsedniku Đozepu Mariji Bartomeuu – potpuno nesinhronizovani, ostatak se nije baš ni potrudio da pomogne.

Nema dakle Barsa dobru odbranu, ali ima Lea Mesija, čak i ovako nezadovoljan i dalje je među hajopasnijim igračima na svetu. I mada je sasvim očigledno da ne uživa u trenutku, jer očima ne može da smisli aktuelno rukovodstvo kluba, jeste fudbaler od koga ne znate šta možete da očekujete i kome ne treba više od trena da potpuni promeni sliku na terenu.

Pisaće se o završnom pasu Đordija Albe, o četvrtom golu Ansua Fatija – on je momak zaista zaslužio sve pohvale pošto je možda i jedina svetla tačka Barse u ovoj sezoni – ali ničega ne bi bilo da Mesi prethodno nije mangupski lobovao Realovu poslednju liniju i time stvorio uslove za izjednačenje.

Koliko je on gadan rival videlo se i kad Serhija Ramosa, narodski rečeno, poslao po burek u trenutku kad su svi pomislili da je šut iz loše pozicije jedino što može da uradi. Napravio ju je on u odličnu situaciju, ali je Tibo Kurtoa majstorski reagovao i spasio Realov gol, kao što je koji minut kasnije učinio i Neto na drugoj strani terena kada je uštopovao udarac Karima Benzeme u jedan na jedan šansi.

Nastavak meča ipak nije bio na tom nivou. Štaviše, u poređenju sa nekim ranijim derbi mečevima rekli bismo da ovaj i nije bio previše sadržajan, mada smo do kraja utakmice videli i taj jedan, presudni gol. Nažalost. Jer bolje da nismo, pošto je baš skroman utisak da je Ramos prevario fudbalske bogove. Sudiju Huana Martineza svakako jeste.

Naime, jeste njega povukao Lengle,ali je Ramos, a to je snimak jasno pokazao, skočio u vazduh tek nakon što ga je rival pustio. I nema nikakve sumnje da je znao šta radi. To istina ne menja činjenicu da Lengle apsolutno nije znao šta radi, jer je trebalo da bude pametnije i ruku ne drži tamo gde joj nije mesto. Ali baš da je Ramosa povukao toliko da ovaj padne kao da ga je neko pogodio zatrovanim kopljem? U tu priču ne verujemo. Mada nije ni toliko bitno, poverovao je Martinez, a Ramos je precizno šutirao i Neto tu ništa nije mogao, iako je pogodio stranu.





Pola sata je imala Barselona da stigne do izjednačenja. Pola sata bez prave šanse. I to nešto govori o tome šta je Bartomeu učinio sa timom pred kojim su do pre koju godinu protivnici strepeli. Štaviše, Luka Modrić je u nadoknadi i zaokružio pobedu Madriđana, a mogla je ona vala da bude i ubedljivija.

Real ipak ima kontinuitet. Mada je veliko pitanje da li ima i kvalitet kakav Kraljevski klub ište. Kvalitet da se smatra favoritom u svakom takmičenju koje igra. A to nije slučaj u Ligi šampiona. U ovakvoj Primeri već jeste. Jer ova Barsa nije ona Barsa.

PRIMERA – 7. KOLO

Petak

Elče - Valensija 2:1 (2:0)

/Pomares 19, Fidel 37 - Lato 74/

Subota

Barselona – Real Madrid 1:3 (1:1)

/Fati 8 – Valverde 5, Ramos 63pen, Modrič 90/

,18.30: (3,30) Osasuna (2,75) Bilbao (2,55)

18.30: (1,53) Sevilja (3,90) Eibar (7,00)

21.00: (1,67) Atletiko M. (3,60) Betis (5,60)





Nedelja

14.00: (2,45) Valjadolid (2,85) Alaves (3,40)

16.00: (3,80) Kadiz (3,20) Viljareal (2,10)

18.30: (1,98) Hetafe (3,15) Granada (4,30)

21.00: (1,62) Sosijedad (3,70) Ueska (6,00)





Ponedeljak

21.00: (2,60) Levante (3,20) Selta (2,80)

***kvote su podložne promenama