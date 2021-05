Ženski tim Barselone u nedelju je osam kola pre kraja prvenstva osvojio titulu prvaka Španije na impozantan način - s maksimalnih 26 pobeda i gol-razlikom 128:5. Dominirale su nekad i njihove kolege Primerom, ali ne ove sezone.

Ipak, i pored bledih izdanja imali su Lionel Mesi i ekipa priliku da se večeras prvi put ove takmičarske godine popnu na čelo tabele, nepuna tri kola do kraja, ali nisu uspeli. Kao mnogo puta do sada dozvolili su objektivno slabijem rivalu da im otkine bodove. Vodili su 2:0 na poluvremenu duela sa Levanteom, potom i 3:2, ali je domaćin uspeo da ih šokira i stigne do remija. Iako timu Paka Lopeza bodovi ništa ne znače, jer su uveliko obezbedili opstanak, a međunarodna scena im je nedostižna.

Još jednom je Atletiko Madrid preživeo, a u sredu ima priliku da pobedom nad Real Sosijedadom kod kuće pobegne Barsi četiri boda i, gotovo izvesno, izbaci je iz šampionske trke uoči poslednja dva kola. Potom ćemo čekati i reakciju Real Madrida, koji u bi u četvrtak u Granadi mogao da ostavi Katalonce na dva boda zaostatka. Mada, kako favoriti igraju ove sezone u Španiji, neće biti čudo ukoliko Barselona i u poslednjem kolu bude imala šansu za tron.

Sve je bilo odlično po goste u prvom delu utakmice. Volej Lea Mesija u 25, pa sprinterski trk Usmana Dembelea i asistencija za Pedrija u 34. minutu doneli su Kataloncima dva gola prednosti. Činilo se tada da će drugo poluvreme biti rutinsko odrađivanje posla, međutim, rasterećeni domaćini nisu pristali na predaju.

Za manje od 15 minuta drugog dela Levante je stigao do izjednačenja. Gonzalo Melero je u 57. umakao Serhiju Robertu i glavom smanjio zaostatak, a samo dva minuta kasnije sjani Hose Morales je kaznio Mesijev kiks na sredini terena i posle prelepe akcije sa Martijem Roddžerom matirao Ter Štegena.

Iako po viđenom u tom periodu utakmice nije zaslužila, uspela je Barselona da se trgne i ponovo povede. Imao je sreće Usman Dembele da mu u 64. minutu dođe lopta iskosa po desnoj strani u kaznenom prostoru rivala i iskoristio je zicer snažnim udarcem. Tražili su domaćini od sudije Hosea Munuera da svira faul Grizmana nad Miramonom, ali im želja nije uslišena. A kad već arbitar nije hteo da im pomogne - utisak je opravdano - sami su se pobrinuli da dođu do boda.

Dugo je trajao napad Levantea u 83. minutu. Posle lopte sa svoje polovine Antonio Garsija Aranda izlomio je Serhija Desta, koji se pritom prvo okliznuo i već tada izgubio samopouzdanje, a onda poslao loptu na ivicu peterca, gde ju je Serhio Leon spoljnim delom kopačke "bocnuo" u mrežu. Za 3:3 i propuštenu veliku priliku Barselone da se popne na čelo tabele. Tamo je i dalje, od 14. kola. Atletiko Madrid. Uprkos svim "nuđenjima" konkurentima.

PRIMERA - 36. KOLO

Utorak

Osasuna - Kadiz 3:2 (1:0)

/Budimir 38, 75, Tores 86 - Perea 90+1/

Elče - Alaves 0:2 (0:1)

/Hoselu 40, Rioha 54/

Levante - Barselona 3:3 (0:2)

Sreda

19.00: (1.48) Sevilja (4.40) Valensija (6.75)

20.00: (2.45) Selta (3.10) Hetafe (3.10)

20.00: (2.45) Ueska (3.05) Bilbao (3.15)

22.00: (1.65) Atl. Madrid (3.70) Sosijedad (5.70)

Četvrtak

19.00: (3.60) Valjadolid (3.45) Viljareal (2.05)

20.00: (2.95) Eibar (3.25) Betis (2.45)

22.00: (7.75) Granada (4.50) Real Madrid (1.43)

***kvote su podložne promenama