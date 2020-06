Ovusu: Srbija je moj drugi dom, ali jesu me gađali jajima posle Partizana, a Luka Stojanović je prevaspitavao klince

Pet godina u Prvoj ligi Srbije, pa kasnije i Superligi. I utisak svih koji su ga poznavali da je za to vreme zavoleo Srbiju. Baš zato nas je iznenadio intervju Samjuela Ovusua u kojem je rekao da je u Srbiji trpeo i zlostavljanje na rasnoj osnovi. Iznenadio se i sam Ovusu, pa se vrlo brzo javio redakciji MOZZART Sporta da pojasni šta je zaista rekao. I doživeo u Srbiji.

Ističe: Srbi generalno nemaju problem sa rasizmom i Srbiju smatra drugom kućom. Ali ne krije ni da je u dva navrata zaista bio vređan zbog boje kože.

“Pitali su me da li sam u karijeri iskusio rasizam i rekao sam da jesam, ali nisam mislio konkretno na Srbiju. Srbija mi je bila prva zemlja u Evropi, smatram je drugom kućom, igrao sam pet godina tu. Dobar ste narod, sjajno mi je bilo“, počeo je Ovusu u malom intervjuu za MOZZART Sport.

Međutim, bilo je i ružnih trenutaka. Najblaže rečeno.

“Sećam se jedne utakmice, protiv Partizana, ja sam asistirao za dva gola. Posle utakmice, kad sam se vraćao kući na Banovo brdo, našla se tu grupa momaka koja me je gađala jajima i vikala: ’P..i k...c, crnac’. Veoma sam se loše osećao. To je bio jedini takav trenutak“, priseća se Ovusu.

Doduše, bio je još jedan... Ali je Luka Stojanović, još jedan bivši fudbaler Čukaričkog, učinio da se brzo zaboravi.

“Mislim da smo išli na trening ili smo se vraćali, Luka je vozio, kad smo se parkirali neka deca, možda su imala desetak godina, počela su da me gađaju kamenjem i isto to: ’P..i k...c, crnac’. Pitajte Luku, bio je svedok. On ih je odmah i uhvatio, odveo ih kod njihove majke, na vrata zakucao, pričao im je, objasnio da smo svi isti i ispalo je OK. Lep gest Luke svakako“.

S druge strane u maloj sredini kakva je Surdulica ama baš nijedan problem.

“Ne, u Surdulici nikad ništa. Iznenadio sam se čak malo što se sve ovo dešavalo u velikom gradu kao što je Beograd. Ali kažem, inače je sve bilo dobro, ne bih ostao pet godina da nije, generalno nemate problem s rasizmom, mada jeste bilo ta dva incidenata“, kaže nam 24-godišnji fudbaler koga smo uhvatili dok je u Saudijskoj Arabiji gledao Kup utakmicu između Čukaričkog i Radničkog.

I Banovo brdo mu je dakle ipak ostalo u lepo sećanju.

“Zahvalan sam Čukaričkom što mi je dozvolio da razvijem talenat. Sad sam ovde u Saudijskoj Arabiji i sve je kako treba – osim što ne igramo zbog korona virusa – ali vratiću se jednog dana u Evropu. Voleo bih i u Srbiju. Možda baš u Čukarički. Zato mi je i bilo baš žao kad sam video šta se piše. Stvarno nisam rekao ništa loše o Srbiji uopšteno, prilično sam zbunjen bio“, završava Ovusu.