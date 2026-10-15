Ozbiljan peh za Inter: Povredio se Lautaro, propušta derbi protiv Milana
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 14:19
Kapiten Nerazura vraća se na teren posle reprezentativne pauze
Em zabrinjavajuća igra I poraz od Klub Briža u Ligi šampiona, em ozbiljan peh za Inter i Kristijana Kivua. Lautaro Martinez doživeo je istegnuće mišića leve natkolenice I pauziraće oko 20 dana, tako kažu prve prognoze. To znači da kapiten Nerazura van terena biti do sledeće reprezentativne pauze koja je na programu nakon utakmica osmog novembra.
To znači da Kivu neće moći da računa na najboljeg igrača u derbiju “Dela madonina” protiv Milana koji se igra 31. oktobra. Neće ga biti ni na utakmicama protiv Bolonje, Fjorentine, Venecije u Seriji A I Šahtjora u trećem kolu Lige šampiona. U Interu se nadaju da Argentinac neće otići na okupljanje reprezentacije kako bi se što bolje pripremio za utakmicu protiv Atalante koja je prva posle pauze.
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Ono što je zabrinjavajuće za Inter je činjenica da Lautaro ima sve više problema sa povredama. Naime, od 2018. godine kad je došao u Italiju, pa do februara ove godine, kapiten Intera je zbog problema sa mišićima propustio tek 13 mečeva, dok je samo jedanput izostao zbog povišene temperature. Međutim, tokom poslednjih devet meseci, Lautaro će doći do brojke od 18 propuštenih utakmica uključujuči ovu novu povredu.
U osam meseci, propustiće više mečeva nego u sedam i po godina zajedno. Ovo najviše brine čelnike i navijače Intera koji počinju da se pitaju da li je Lautaro počeo da gubi fizičku izdržljivost. Tokom godina je važio za jednog od najspremnijih igrača u ekipi, a sad je situacija takva da će morati da se vodi posebna pažnja o njegovom stanju, jer ovoliki broj povreda u ne toliko dugom vremenskom periodu nije slučajan.
Uostalom, jedina teža povreda koju je Martinez imao tokom karijere desila se još 2017. godine kad je nosio dres Rasinga. Zadobio je prelom metatarzalne kosti i nije ga na terenu bilo četiri meseca.