Ozbiljan peh za Inter: Povredio se Lautaro, propušta derbi protiv Milana

Ono što je zabrinjavajuće za Inter je činjenica da Lautaro ima sve više problema sa povredama. Naime, od 2018. godine kad je došao u Italiju, pa do februara ove godine, kapiten Intera je zbog problema sa mišićima propustio tek 13 mečeva, dok je samo jedanput izostao zbog povišene temperature. Međutim, tokom poslednjih devet meseci, Lautaro će doći do brojke od 18 propuštenih utakmica uključujuči ovu novu povredu.

U osam meseci, propustiće više mečeva nego u sedam i po godina zajedno. Ovo najviše brine čelnike i navijače Intera koji počinju da se pitaju da li je Lautaro počeo da gubi fizičku izdržljivost. Tokom godina je važio za jednog od najspremnijih igrača u ekipi, a sad je situacija takva da će morati da se vodi posebna pažnja o njegovom stanju, jer ovoliki broj povreda u ne toliko dugom vremenskom periodu nije slučajan.

Uostalom, jedina teža povreda koju je Martinez imao tokom karijere desila se još 2017. godine kad je nosio dres Rasinga. Zadobio je prelom metatarzalne kosti i nije ga na terenu bilo četiri meseca.