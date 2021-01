Tako to biva kad razljutite Bajern... Ni prvi ni poslednji put. Jednostavno, to je bavarski manir. A posebno se ispoljava otkako je Hansi Flik seo na klupu. Nemački prvak i najbolji svetski tim u ovom trenutku po osmi put zaredom prvi je primio gol. Večeras je čak imao 0:2 u sudaru sa Majncom. Tako je završen prvi deo meča, a onda je krenuo uragan. Za nešto jače od pola sata, u razmaku od 50. do 83. minuta, Bajern je postigao pet golova i još jednom pokazao s kako razornom navalom raspolaže - 5:2.

Neko će reći kako Majnc nije nikakv reper. U redu, pozicija na tabeli može da potkrepi takve teze, ali momci Jana Ziferta, debitanta na klupi ovog tima, pokazali su se u veoma dobrom svetlu. Pre svega u prvom delu, ili bolje reći do drugog primljenog gola, kada su se definitivno raspali.

Bio je ovo najbolji meč Majnca u ovoj sezoni. Gosti su izašli na teren minhenske Alijanc arene hrabro, s jasnim planom i to im je donelo rezultat. Retko se događa da Bajern gubi i da pritom bude nadigran. A upravo mu se to dogodilo večeras u prvom poluvremenu.

Majnc nije samo postigao ta dva gola preko Džonatana Burkarta (32. minuta) i Aleksandera Haka (44). U prvim minutima nastavka gosti su imali stativu - moglo je to da bude i 3:0, pitanje je da li posle toga moglo sve da se tako lako okrene - a onda i strašnu prečku Robina Kvajsona.

Bajern je počeo da igra nakon što je postigao taj prvi gol. Međutim treba duplom crvenom linijom podvući ključne poteze Hansija Flika tokom pauze. Nervoznog i požuletog Džeroma Boatenga zamenio je Niklas Zile, dok je Leon Gorecka ušao umesto Benžamana Pavara. Jozua Kimih je otišao na desnu stranu i tako je sve krenulo. Bajern je upravo po desnoj strani urnisao rivala. Kimih je smanjio na 1:2, potom je posle njegovog dodavanja Leroj Sane izjednačio, da bi preokret doneo Zile. Pogađate - centrirao je Kimih, a loptu za štopera spustio Tomas Miler.

Majnc posle toga spušta gard i više mu spasa nema. Dokrajčio ga je sa dva gola Robert Levandovski...

Poljaku je ovo treći meč zaredom na kom postiže dva gola. Do sada je odgrao 13 utakmica u Bundesligi ove sezone i postigao 19 pogodaka. Na sve to dodao je i pet asistencija. Niko nikada u nemačkom šampionatu nije imao takav učinak u ovo doba godine...

BUNDESLIGA - 14. KOLO

Subota

Bilefeld – Menhengladbah 0:1 (0:0)

/Embolo 58/

Ajntraht – Leverkuzen 2:1 (1:1)

/Junes 22, Tapsoba 54 ag – Amiri 10/

Keln – Augzburg 0:1 (0:0)

/Ijago 77/

Hofenhajm – Frajburg 1:3 (0:3)

/Bebu 58 - Santamaria 7, Grifo 34pen, Kasim 42ag/

Verder – Union Berlin 0:2 (0:2)

/Beker 12, Avonidži 28/

Herta – Šalke 3:0 (1:0)

/Genduzi 36, Kordoba 53, Pjontek 80/

Štutgart – RB Lajpcig 0:1 (0:0)

/Olmo 67/

Nedelja

Dortmund - Volfzburg 2:0 (0:0)

/Akanđi 66, Sančo 90+1/

Bajern - Majnc 5:2 (0:2)

/Kimih 50, Sane 55, Zile 70, Levandovski 76pen, 83 - Burkart 32, Hak 44/