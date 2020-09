Tek sinoć je Pari Sen Žermen ostvario prvu pobedu u sezoni. Marselj ih već ima dve. Između ostalog onu u Klasiku nad zvaničnim prvakom Francuske. Vetar u leđa slavnom klubu sa Velodroma, koji bi u slučaju još jednog slavlja izbio na čelo Lige 1 posle tri runde novog prvenstva.

Da bi se to desilo potrebno je da, posle Bresta i Svetaca u gostima, savlada uvek opasni Sent Etjen. Osim kvaliteta gostiju posao treneru Andre Vilasu Boasu otežava činjenica da je na Parku prinčeva ostao bez Darija Benedeta i Žordana Amavija, ali se i te kako uzda u tandem Dimitri Paje – Florajan Tovan. Obojica su od 2013. u Marselju, uz epizode u Premijer ligi (Vest Hem i Njukasl), a kad su istovremeno na terenu pokazali su koliko opasni mogu da budu, jedina je nevolja što je Tovan minuli tamičarski ciklus propustio zbog povrede, ali pošto se vratio motivisan stekli su se svi uslovi da Olimpik deluje kao nekad. Ubojito.

Uvodna dva kola nagovestila su da je, možda, spreman da izazove PSŽ. Jeste rana faza prvenstva, ali pobeda nad favoritom, još na njegovom terenu, nagoveštava da Boasova ekipa poseduje snažan karakter. Ako je u prošloj sezoni umela da zabrlja kad se to od nje najmanje očekivalo, sad ne bi smela, igrači dobro poznaju trenera i on njih, te pod uslovom da je plan da se zaista napadne prvo mesto susreti poput ovog sa Sent Etjenom moraju da reše.

Marselju u prilog ide i činjenica da mu Zeleni „leže“. U poslednjih 30 godina nikad gosti nisu slavili na Velodromu u takmičarskoj utakmici. Štaviše, na poslednja četiri susreta nisu ni gol dali (4:0, 3:0, 2:0, 1:0), pa sve miriše na još jedno slavlje domaćina. Kad je već u naletu. Francuski mediji pretpostavljaju da će se u prvih 11 Marselja pojaviti i srpski reprezentativac Nemanja Radonjić, starter protiv Bresta, a rezervista na Parku prinčeva.

I Sent Etjen je sjajno otvorio sezonu. Rezultatski, još uverljivije, bez primljenog gola savladao je i Lorijan i Strazbur (po 2:0). Imaće gosti i motiv više, njihov strateg Klod Puel slavi redak jubilej. Čak 600. meč u Ligi 1. Dosad je predvodio Monako, Lion, Lil, Nicu i Sent Etjen i od aktuelnih trenera u francuskom fudbalu skupio je najviše mečeva na elitnoj sceni. Brojke za poštovanje. Igrači mu veruju, mada je problem što u odloženom susretu prvog kola – zbog registrovanog virusa korona u Marselju – ne može da računa na Budebua, Hazrija, Gabrijela, Mone Pakea, te golmana Rufijea. Previše povređenih za ovako raspoložen Marselj.