Pakao od godine za Nikola Zaniola! Mladi fudbaler Rome, italijanski reprezentativac, doživeo je reprizu užasa od januara. Ponovo su mu pukli prednji ukršteni ligamenti kolena!

Zaniolo je nastradao na utakmici Lige nacija protiv Holandije. Uhvatio se za koleno u 40. minutu i to je bio kraj. Strah od najgoreg se, nažalost, pokazala opravdanom, jer jutros svi italijanski mediji objavljuju da su pregledi u bolnici pokazali da su pukli ligamenti i da u 2020. godini više nema fudbala za supertalentovanog vezistu.

Već koliko sutra Nikolo će morati na operaciju, a onda na dug oporavak. A, samo što se vratio na teren. U januaru mu je prvi put stradalo koleno, takođe ligamenti, ali ako je za utehu, bilo je na drugoj nozi. Dugo je trajao oporavak, vrati se na teren, krenule su špekulacije o transferu, odlasku iz Rome u neku jaču sredinu.

Tradicionalno, Juventus je bio među glavnim kandidatima da ga dovede, javljao se Totenhem iz Premijer lige, suma kojom se licitiralo je 50.000.000 evra, jer su Romi potrebne pare. Ali, sve je to sada otišlo niz Tibar, pošto Zaniola čeka duga pauza, barem šest meseci.

Selektor Italije Roberto Mančini je kada je odloženo Evropsko prvenstvo, koje je trebalo da se igra u junu, rekao da je to dobra vest s obzirom na to da će se do leta 2021. oporaviti Nikolo Zaniolo, kojeg vidi kao jednog od ključnih igrača u renoviranoj reprezentaciji. Ako sve bude u redu, biće spreman vezista Rome za šampionat kontinenta, ali sa dve tako teške povrede u tako kratkom razmaku...

Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart.



L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico pic.twitter.com/5K22bwRHKw — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020