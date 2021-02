Dolaskom Eliot menadžmenta u Milan, a pre svega postavljanjem Ivana Gazidisa na mesto izvršnog direktora, fokus slavnog kluba sa San Sira bilo je dovođenje mladih igrača, koji u budućnosti mogu doneti kvalitet klubu, ali naravno i profit.

Gazeta delo Sport piše o tome kako je u toku proces ograničavanja ukupnih zarada igrača, u skladu sa politikom vlasnika, ali će ipak biti napravljen presedan u dva slučaja, a to su primanja Zlatana Ibrahimovića i Đanluiđija Donarume, kako bi se u klubu zadržala dvojica praktično najuticajnih igrača ekipe u ovom trenutku.

Plan je da, izuzem njih dvojice, svi ostali igrači budu ograničeni na platu od maksimalnih 4.000.000 evra neto po sezoni.

Ibrahimović u ovom trenutku ima platu od 7.000.000 evra i aktuelni ugovor mu ističe na kraju sezone, a u italijanskim medijima se piše da bi vremešni golgeter uskoro trebalo da dobije ponudu za produžetak ugovora na još dve godine.

"Ibrahimović je izuzetakod svih pravila, uvek je poseban. Ima neverovatne lične i fizičke kvalitete. Ibra menja pravila. Sve je moguće, ovaj izazov je najromantičniji u njegovoj karijeri, jer ima istoriju sa klubom. Mislim da ovaj izazov oseća na poseban način, može da produži ugovor, zašto da ne", rekao je Gazidis za Skaj Sport.

Gazidis ©Reuters

Sa druge strane, Đanluiđi Donaruma je ugovorom je takođe vezan do leta 2021. godine i zarađuje 6.000.000 evra, ali je to malo njegovom menadžeru Minu Rajoli koji cifru želi da zaokruži na 10.000.000, plus bi sebi želeoda obezbedi veliku proviziju za potpis i da u ugovor bude ubačena otkupna klauzula od 30.000.000 evra. Takođe, aktuelna je i priča oko preporođenog Hakana Čalhanoglua. Turčinu se odlično uklopio u aktuelni sistem Stefana Piolija, a njegov ugovor, težak 2.500.000 evra po sezoni, isto je ušao u poslednja četri meseca.

"Učinićemo sve što je moguće da postignemo dogovor. Želimo da ostanu, ona su dva važna igrača za klub i sjajni profesionalci. Učinićemo sve što je moguće, ali izbor takođe mora biti njihov i mi ćemo ga poštovati. Uveren sam da možemo naći sporazum", dodao je Gazidis.

Ivan Gazidis je zajedno sa Paulom Maldinijem prošao kroz buran period svog mandata. Vrhunac krize dogodio se posle odlaska Zvonimira Bobana iz kluba, koji je smenjen nakon što se nije slagao sa Gazidisom oko potencijalnog dovođenja Ralfa Rangnika u klub. Ipak, nakon što su pregovori sa Nemcem propali, situacija se smirila, a u ovom trenutku Grk funcioniše na odličnim talasnim dužinama sa tehničkim direktorom Maldinijem i trenerom Piolijem, sa kojima je u potpunosti utanačio detalje i smernice daljeg funcionisanja kluba i ekipe.

TRENUTNA PRIMANJA U MILANU (godišnja neto zarada posle plaćenog poreza od strane kluba):

Ibrahimović 7, Donaruma 6, Rebić 3,5, Romanjoli 3,5, Čalhanoglu 2,5, Kesi 2,2, Kalabrija 2, Konti 2, Musakio 2, Tonali 2, Benaser 1,5, Kastiljeho 1,5, Ernandez 1,5, Leao 1,4, Kjer 1,2, Tatarušanu 1,2, Krunić 1,1, Dalot 1, A. Donaruma 1, Duarte 1, Hauge 1, Salemakers 1, Gabija 0,6, Kalulu 0,6, Braim Dijaz 0,5, Kolombo 0,3, Maldini 0,3.

