Svi će se složiti da je bolje za kvalitet fudbala što ćemo Španiju gledati u polufinalu Evropskog prvenstva, protiv Belgije ili Italije, ali Crvena furija je večeras pala na testu šampionskog karaktera. Švajcarska se vratila kao i protiv Francuske u osmini finala, sa igračem manje stigla do penala, ali tamo je rulet stao na stranu selekcije Luisa Enrikea - 1:1 (1:0), penalima 3:1.

Španci su ozbiljno napatili sa upornom selekcijom Vladimira Petkovića, a pre svega sa fenomenalnim Janom Zomerom, koji je zaustavljao sve pokušaje protivnika u finišu utakmice i produžecima. Toliko je dobro branio da je delovalo da će biti nesavladiv i penal seriji, ali su tamo Španci ipak bili spretniji i smireniji, iako je serija počela promašajem Serhija Busketsa i pogotkom Marija Gavranovića. Razbranio se i Unaj Simon, koji se posle svega može nazvati jednim od heroja večerašnjeg slavlja.

Furija je povela na vreme, autogolom Denisa Zakarije u osmom minutu, kome je kumovao udarac Đordija Albe, ali je to očigledno bilo prerano vođstvo za sastav Luisa Enrikea. Špancima se osvetilo to što su praktično od vođstva išli na to da meč rutinski privedu kraju. Nisu mnogo napadali, ali su u dobroj meri uspeli da održe kontrolu igre i rezultata. Na sebi svojsten način su sakrili loptu od protivnika, ali sa druge strane nisu imali previše situacija pred golom Jana Zomera, kojim bi rešili pitanje pobednika. Švajcarska je počela da dodaje gas još na početku drugog poluvremena, sve češće se nalazi blizu gola Unaja Simona, a onda je u 56. minutu vrlo lako moglo da bude 1:1.

Denis Zakarija je tada mogao da se iskupi za autogol, odlično je reagovao u skoku posle kornera Rikarda Rodrigeza, ali je lopta odskočila pored desne stative skamenjenog Simona. Taj trenutak kao da je pokazao ekipi Vladimira Petkovića da može da se nosi sa Crvenom furijom, pa smo već u 64. minutu videliu drugu ozbiljnu šansu Švajcarske na meču. Ovoga puta Vargas je sjajno proturio loptu između dvojice španskih defanzivaca, sa leve strane iskosa je utrčao Stiven Cuber, ali je njegov udarac u bliži ugao uspeo da ukroti Simon.

Ono što je ekipi Luisa Enrikea moralo da se dogodi, desilo su 68. minutu. Štoperski tandem Furije Tores-Laport se zbunio prilikom jedne prilično bezazlene lopte, oduzeo je Frojler, ekspresno prograo Šaćirija, a ovaj iz prve pogodio donji desni ugao Simonovg gola.

U narednih desetak minuta usledila je prava agonija u igri Španije, Švajcarska je zagospodarila terenom i počela još ozbilje da preti, ali je onda sama sebi bukvalno pucala u noge. Remo Frojler je potpuno bespotrebno, sa obe noge uklizao Đeraru Morenu i zaradio crveni karton. Pred Furijom tada nije bilo samo preostalo vreme do isteka 90. minuta, već i čitavi produžeci sa igračem više.

Problem koji je na ovom turniru imao, a imaga još uvek, Alvaro Morata, dodatno se produbio u liku i delu Đerara Morena. Gotovo nestvarno deluje činjenica da u koliko prilika može da se nađe napadač Viljareala, a da pritom ne postigne gol. Uvek je blizu lopte, kod svakog centaršuta i svakog dodavanja. Dobro se kreće i otvara, ali onda kada treba da zatrese mrežu - tu nastaje problem. Ušap je na teren umesto indisponiranog Morate u 54. minutu, borio se žestoko sa defanzivcima Švajcarske, a onda je u drugom minutu prvog produžetka imao stopostotnu priliku. Dobio je upotrebljiv centaršut od Đordija Albe, bio je sam na ivici peterca, dobro je poklopio loptu, ali je ona otišla pored leve stative Zomerovog gola.

Upravo je sjajni čuvar mreže nemačkog Menhehglabaha bio taj koji je uticao da španski napad postepeno, ali sigurno, ostane bez samopouzdanja. U 102. minutu je odlično ukrotio udarac Morena, a dva minuta kasnije i pokušaj Ojarzabala. Nije imao većih problema ni kod udarca Đordija Albe sa ivice kaznenog prostora, dok ga je sreća pogledala u 110. minutu, kada je udarac Ljorentea fantstično izblokirao Rikardo Rodrigez. Defanzivac Torina imao je nekoliko sjajnih intervencija na meču, čime je zaslužio epitet jednog od najboljih igrača ove utakmice. Ipak, to posle dramatičnih jedanaesteraca više nije bilo u prvom planu.

Na kraju u penal seriji je kod Švajcaraca pogodio samo Gavranović, dok su sa druge strane bili precizni Olmo, Moreno i Ojarzabal.

ŠVAJCARSKA - ŠPANIJA 1:1, penalima 1:3

/Šaćiri 68 - Zakarija ag 8/

Sankt Peterburg

Stadion Zenita

Gledalaca: oko 26.000

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

Žuti kartoni: Vidmer, Gavranović (Švajcarska), Laport (Španija)

Crveni karton: Frojler 77. minut (Švajcarska)

Švajcarska (3-4-3): Zomer - Elvedi, Akandži, Rodrigez - Vidmer (101. Šer), Frojler, Zakarija (101. Mbabu), Zuber (90+2. Fasnaht) - Šaćiri (81. Sou), Seferović (81. Gavranović), Embolo (23. Vargas)

Španija (4-3-3): Simon - Aspilikueta, Laport, P. Tores (112. Alkantara), Alba - Koke (90+2. M. Ljorente), Buskets, Pedri (119. Rodri) - Sarabija (46. Olmo), Morata (55. Moreno), F. Tores (91. Ojarzabal)