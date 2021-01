Finalisti prošlogodišnje Pauliste odmeriće snage u zaostalom susretu 28. kola brazilske Serije B večeras u Sao Paulu (23.00) čime će ispisati novu stranicu velikog rivalstva. Osvajači najviše titula u zemlji fudbala i kafe, ove sezone su daleko od 15, odnosno 11. krune, ali pozicija na tebeli ne umanjuje draž koju sa sobom donosi veliko rivalstvo.

Fokusirani na završnicu takmičenja u kopa Libertadores izabranici Abela Fereire prosuli su važne bodove na domaćoj sceni, te su danak plasmanu u finale južnoameričke Lige šampiona, gde ih čeka susret sa Santosom, platili prosutim bodovima u prvenstvu te u odnosu na lidera i gradskog rivala Sao Paulo zaostaju devet bodova uz dve utakmice manje.

Činjenica je da titula još nije u potpunosti izgubljena za Palmeiras, međutim poraz od Internasionala (0:2) i ispuštena pobeda u 88. minutu protiv Gremija razlog su zbog kojeg je bez prava na novu grešku.

Dobru vest za stručni štab domaćina predstavlja oporavak Felipea Mela i Danila, kao i povratak napadača Gabrijela Silve u pun trenažni proces, dok će večerašnji susret gotovo izvesno preskočiti talentovani napadač Gabrijel Veron koji je zbog zdravstvenih problema trenirao odvojeno od saigrača.

Gosti, sa druge strane, posle veoma skromnih igara tokom novembra uspeli su da pronađu željeni ritam i u šest kola ostvare pet pobeda i jedan remi, uz posebno impresivan učinak defanzive koja je na poslednjih sedam utakmica primila samo jedan pogodak.

"Očekujem dobru utakmicu. Rivalstvo koje vlada među klubovima nas primorava da budemo posebno koncentrisani i oprezni te ne treba očekivati goleadu u Sao Paulu. Tim koji bude bolje fokusiran na utakmicu i zadatke će stići do povoljnog rezultata, a nadam se da ćemo to biti mi. Potrebno je da budete koncentrisani od prvog do poslednjeg sudijskog zvižduka i to je razlog žašto je Korintijans toliko napredovao. Nadam se da ćemo se u velikom derbiju pokazati u najboljem svetlu, ovo je utakmica u kojoj klubovi izgledaju potpuno drugačije i uveren sam da će predstojeći susret biti pravi užitak za fudbalsku publiku", rekao je Vagner Mansini, strateg Korintijansa.

Konkurenciju u redovima gostiju u odnosu na prethodne izazove zaoštrio je povratak Ramira koji je odradio suspenziju.

Prvi ovosezonski duel velikih rivala završen je pobedom Palmeirasa (2:0) pogocima Adrijana i Gabrijela Verona, samo mesec dana nakon trijumfa posle jedanaesteraca u finalu Pauliste. Strelac gola za domaćina bio je Adrijano, ali je Žo izborio penale u sedmom minutu sudijske nadoknade.