Paločević kuje čelik

Subotnje jutro tek što je odživelo svoje, a u Južnoj Koreji je već odigrano dva od tri današnja predviđena susreta drugog kola tamošnjeg fudbalskog šampionata. U prvom je Sangju Sangmu na svom stadionu sa 2:0 savladao Gagvon i tako zebeležio prvi trijumf u sezoni, da bi drugi, koji je odigran u Daeguu bio završen bez pobednika.

Jedna od centralnih ličnosti tog susreta bio je Aleksandar Paločević koji je postigao jedini pogodak za gostujuće Pohang Stilerse. Bio je to školski napad po krilu sa leve strane u 43. minutu, Song Min Kju je uspeo u stilu velikih majstora spoljnim delom desnog stopala uz malu rotaciju lopte da je doturi kroz šumu nogu do našeg fudbalera. Srpski as je je bio nemilosrdan poslavši je u poskoku u levi ugao gola, dok je golman reagovao u desno.

U drugom delu susreta bilo je vreme da domaći tim popravi "krvnu sliku" nakon bledog izdanja u prvih 45 minuta, te su napravljene čak tri izmene. U igru je za goste ušao, između ostalih i Dejan Damjanović i odmah im je napad postao konkretniji. Usledilo je nekoliko lepih prilika, Stilersi su se našli po pritiskom. Inicijativa je trajala od početka drugog dela meča i urodila je plodom u 65. minutu kada je mrežu zatresao još jedan "legionar", ovaj put iz Brazila, Edgar Silva za izjednačenje.

Pošto strelac pogotka za domaću ekipu povredio, a zamena više nije bilo, on je praktično startirao poslednjih 15-ak minuta. I pored toga, Daegu je imao nekoliko zanimljivih napada, ali bez konretnog zaključka, a uzvratili su i Čeličari, uglavnom preko Paločevića koji je imao i jednu veoma dobru priliku koju nažalost nije iskoristio.





JUŽNA KOREJA 1 – 2. KOLO

Subota

Sangju Sangmu - Gangvon 2:0

/Kang 22, Mun 78/

Daegu - Pohang Stilers 1:1

/Paločević 43 - Silva 67/

12.00: (6,00) Busan Park (3,80) Đonbuk (1,60)

Nedelja

09.30: (4,00) Suvon (3,45) Ulsan (1,95)

12.00: (2,15) Seongnam (3,05) Inčeon (3,90)

12.00: (2,05) Seul (3,40) Gvangđu Sangmu (3,70)

