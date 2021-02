Lopta se zakotrljala i u sprskom drugoligaškom karavanu. Pobedama Loznice u Lazarevcu i Trajala u Kruševcu protiv Zemuna počeo je nastavak sezone u Prvoj ligi Srbije posle dva i po meseca pauze. Biće velika borba za prva dva mesta i ulaak u elitu, a i pravi pakao očekuje timove u donjem delu tabele jer čak osam timova napušta ligu na kraju sezone. Najzanimljiviji meč dana u okvoru 18. kola igra se danas (13.00) u Pančevu. Silno pojačani Železničar, debitant u ovom rangu takmičenja, dočekuje lidera šampionata, Radnički 1923 iz Kragujevca.

Domaćin je imao skormnu polusezonu, očekuje ga borba za opstanak, ali tokom zime Pančevci su se pojačali sa iskusnim superligaškim fudbalerima. Dres Dizelke nosiće u nastavku sezone bivši napadač Crvene zvezde Predrag Sikimić i iskusni štoper Miloš Mihajlov. Iz Inđije je stigao golman Marko Knežević koji je prošao mlađe kategorije Partizana. Na kormilu tima iz Banata seo je Dragan Aničić, nekadašnji trener Mačve iz Šapca i Voždovca.

Kragujevčani su najviše pokazali u prvom delu sezone. Na svom stadionu Čika Dača imaju maksimačn učinak od devet pobeda, a jedini poraz je ostavren u Loznici. Kapital od lak 11 bodova više od Grafičara i Kolubare koji su na trećem mestu garantuju gotovo siguran povratak u Superligu za izabranike Aleksndra Linte.

Kragujevčani ove zime nisu odlazili na pripreme u toplije krajeve već su ostali kod kuće. Odigrali su sedam pripremnih mečeva, postigli 21 gol, a ostvreno je pet pobeda i po jedan remi i poraz. Radnički je ove zime dobio novog sportskog direkora, Slavka Perovića, nekadašnjeg napadača Rada i Crvene zvezde. Proteklog leta u rodni grad vratili su se nekadašnji fudbaleri večitih rivala Marko Mirić i Nemanja Tomić.

Ove zime, lider Prve lige se okrenuo mlađim snagama. Na "Čika Daču" stigli su golman Ognjen Lukić i Nikola Stepanović, zatim jedan od najtalentovanijih igrača Prve lige Srbije Nikola Ristović, kao i 25-godišnji napadač Miloš Zukanović, od koga se očekuje da zaoštri konkurenciju u špicu.

"Mislim da smo doveli dobre, kvalitetne i pre svega mlade igrače u ovom prelaznom roku. Jako brzo su se adaptirali na naš način rada i model igre koji forsiramo. Ubeđen sam da će kako vreme bude prolazilo, biti sve bolji i bolji“, ne krije zadovoljstvo pojačanjima Aleksandar Linta, prenosi zvaničan sajt kluba iz Kragujevca.

Iako je bodovna prednost velika u odnosu na konkurente, nema opuštanja u redovima Radničkog.

"Železničar iz Pančeva je prilično nezgodna ekipa, sa novim trenerom i nekolicinom iskusnih superligaških igrača u svojim redovima. Sigurno će imati veliki motiv da u predstojećoj utakmici na svom terenu dođu do dobrog rezultata koji bi im garantovao mirniji nastavak sezone. Mi svakako odlazimo na ovo gostovanje sa težnjom da se nadigravamo i borimo za nova tri boda. Ukoliko budemo na pravom energetskom nivou i ispoštujemo taktičke zahteve, možemo do pozitivnog rezultata“, istakao je Linta.

U prvom deu sezone u Kragujevcu domaćin je dobio Pančevce sa 3:1.

Burno je bilo u pirotskom Radničkom. Tokom zime stiglo je čak 10 novih igrača - Ivan Dokić, Despot Mihajlović, Mirko Milikić, Slobodan Ivanović, Aleksandar Kostić, Bojan Vlaović, Nikola Gajić, Miodrag Milenković, Andreja Apostolović i Milan Ilić. Trener Nikola Puača tokom prvog dela šampionata je stigao u Pirot, a radio je pre u omladinskoj školi Crvene zvezde.

Prvi ispit je gotovanje Slogi iz Kraljeva (13.00), poslednjeplasiranoj ekipi drugoligaškog karavana.

"Angažovali smo 10 novih igrača i ako mogu da ih opišem u jednoj rečenici mislim da smo mlađi u proseku, da je to nova mladalačka energija koja treba da donese to što mi želimo, da i oni da sebe afirmišu. Verujem da će dati sve što je do njih da nam donesu kvalitet više. Biće sigurno i određenih oscilacija, 10 igrača je mnogo, ali treba da se uigravamo, gledamo ispred sebe i idemo iz utakmice u utakmicu“, rekao je Puača, prenose Južne Vesti.

