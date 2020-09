Lacio obično vodi maratonske pregovore kada su dolasci i odlasci u pitanju jer je gazda Lotito velika cepidlaka i svaki evro mu je teži od planine, ali sada je rimski klub mimo svih očekivanja vrlo brzo postigao dogovor o pojačanju iz Mančester Junajteda.

Rimljani su ekspresno sa Crvenim đavolima ugovorili dolazak brazilskog veziste Andreasa Pereire. On je u žestokoj konkurenciji izgubio mesto u Soslkjerovom timu. Od početka sezone ga nije bilo čak ni na klupi pa je odlazak bio jedina opcija. Pominjali su se Valensija i Benfika kao zainteresovani klubovi ali će Pereira karijeru nastaviti u Laciju. Italijani ga dovode na pozajmicu s opcijom otkupa za 27.000.000 evra plius 10 odsto od narednog transfera. Da planiraju otkup sledećeg leta, govori i to što su Pereiri već ponudili ugovor na godinu plus četiri vredan 2.000.000 evra po sezoni i on je prihvatio. Toliko je zarađivao i na Old Trafordu.

Pereira je univerzalac koji pokriva više pozicija u veznom redu, a može da igra i po krilu. Lacio je hteo da ga dovede još 2018. godine posle odlaska Felipea Andersona ali su tada doveli Hoakina Koreu. Interesantno je da bi Pereira sada mogao da zameni baš Koreu kojeg želi Juventus i Lacio je spreman da ga proda za 50.000.000 evra. Čak se i prošlog leta pominjao kao želja Nebeskopalvih u slučaju da ode Sergej Milinković Savić.

Sada su se kockice konačno složile i Pereira bi u narednim danima trebalo da zaduži opremu Lacija.