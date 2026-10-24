Pariz još "zelen" za Evropu, a i nema potrebnu odbranu

Prvo su gosti smušeno delovali na dijagonalu upućenu sa protivničke polovine i solo-akciju Florijana Tovana u 63. minutu. Isti igrač je 20 minuta kasnije poslao centaršut sa leve strane, Florijan Sotoka preskočio loptu kako bi stigla do Torgana Azara, koji je potom odlično reagovao.

Uspeo je Lans da kruniše bolju igru, iako se tokom prvog poluvremena dosta mučio. Imao je domaćin inicijativu, ali nijedan šut u okvir gola iz pet pokušaja. Na drugoj strani, gosti su uspeli da pogode u nadoknadi prvog poluvremena. Sjajno su u kontranapadu kombinovali Sinajoko i Luka Koleošo, koji je stigao do svog prvog gola ove sezone na klupskoj sceni, pošto ima i jedan za mladu reprezentaciju Italije. Protiv Poljske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo koje će narednog leta biti održano u Srbiji i Albaniji.

Postigli su gosti gol u pravo vreme, pred odlazak na odmor, ali nije uspeo Rosenior u pauzi da postavi taktiku kojom bi sačuvali prednost. Nezaustavljiv za Parižane bio je iskusni tandem Tavon - Azar.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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LIGA 1 - 8. KOLO

Petak

Brest - Nica 1:2 (1:0)

/Ažork 15 – Vai 61, Diop 83/

Subota

Lans - Pariz 2:1 (0:1)

/Tovan 63, Azar 83 - Koleošo 45+2/

Nedelja

15.00: (2,15) Monako (3,50) Lil (3,40) MOZZART RELAX

17.15: (1,55) Olimpik Marselj (4,40) Avr (5,30) MOZZART RELAX

17.15: (2,20) Okser (3,70) Le Man (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (2,85) Anže (3,40) Lorijen (2,45) MOZZART RELAX

17.15: (1,65) Tuluz (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX

17.15: (1,78) Ren (4,20) Strazbur (3,90) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.30: (1,43) PSŽ (4,90) Lion (6,25) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama