Sve oči navijača Fulama su uperene u Aleksandra Mitrovića. Najbolji strelac engleskih liga prošle sezone je glavni adut Kolibara u borbi za opstanak u Premijer ligi. Ako je suditi po prve dve utakmice, možda i jedini...

Sjajno igra Mitrović, postigao je tri gola u novoj sezoni (liga i Kup), nastavio tamo gde je stao u minuloj. A, menadžer ekipe Skot Parker kaže da to nije vrh koji je dostigao srpski napadač. On je ubeđen da može još mnogo više!

“Mitrović je i kao osoba i kao igrač još mlad i samim tim ima još mnogo prostora da se unapređuje, iako se ljudima ne čini tako. Čak i kada je dobar, kao što je sada, zastrašujuće je koliki prostor za napredak vidim kod njega, koliko bi još mogao da bude bolji, koje visine bi mogao da dostigne”, istakao je Parker.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Mitrović je gol mašina, koja do sada nije pokazivala sklonost da popusti pod pritiskom. Redovno je tresao mreže u poslednje dve godine na svim frontovima.

“Davao je redovno golove u Čempionšipu i za reprezentaciju. Naredni nivo je Premijer liga. Veliki je pritisak na Mitroviću da nastavi tako, ali on je igrač koji može to da radi i na najvišem nivou. On je veliki radnik, odličan momak, želi da učestvuje u svemu, pravi je vođa i biće nam izuzetno važan ove sezone. Od vitalnog značaja. Zna to on, znamo i mi. Ali, moramo da mu pomognemo, da svi, sa svih strana, daju svoj doprinos”, istakao je Parker.

S obzirom na to da Tom Kerni neće igrati u ponedeljak protiv Aston Vile, kapitenska traka biće na ruci Aleksandra Mitrovića. I to nešto govori...