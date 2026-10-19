Parma ima najgori napad u ligi, a ni odbrana nije puno bolja
Vreme čitanja: 7min | pon. 19.10.26. | 22:48
Torino ubedljivom pobedom pokvario Đilardinov debi pred domaćim navijačima - 3:0
Daleko je Parma od željene forme na početku sezone, a ni posle sedam kola nije uspela da pobegne iz zone ispadanja. Ni prvi meč Alberta Đilardina pred domaćim navijačima nije doneo promenu. Nekadašnji golgeter, koji se od dresa Parme oprostio pre 21 godine, vratio se na Enio Tardini u ulozi trenera, ali povratak nije mogao da kruniše bodovima.
I u ovom susretu moglo se videti zašto se Parma nalazi pri dnu tabele. Torino je od samog starta nametnuo svoj ritam i već do 24. minuta postigao dva gola, što mu je bilo dovoljno da u nastavku prepusti inicijativu domaćinu. Međutim, Parma je još jednom pokazala zašto ima najlošiji napad u ligi, pa su gosti bez većih problema sačuvali prednost i slavili sa 3:0. Ipak, iako Parma nikako nije uspevala da pronađe put do protivničke mreže, oni koji su se usudili da odigraju u Mozzartu GG na ovom meču nisu imali razloga za brigu. Zahvaljujući Mozzart Relaxu, pogodak gostiju već u četvrtom minutu bio je dovoljan da ovaj tip bude priznat kao dobitan.
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Od prve sekunde krenuli su gosti ka golu Parme, pa je Torino već pre isteka prvog minuta zapretio preko Saula Koka. Tada nisu uspeli da pronađu put do mreže, ali jesu samo dva minuta kasnije. Rafik Belgali je odlično ubacio loptu sa desne strane, a na pravom mestu našao se Đovani Simeone, koji je bez mnogo problema doneo prednost gostima.
Kako je odbrana Parme izgledala na otvaranju utakmice, nije bilo veliko iznenađenje što je Torino već u 24. minutu ponovo zatresao mrežu. Ovoga puta pokušao je Če Adams, ali je za pogodak bila potrebna i mala pomoć domaćina. Lopta je na putu ka golu zakačila Dijega Karlosa, promenila pravac i završila iza leđa golmana Parme.
Zanimljivo, Torino do ovog susreta nijednom nije postigao gol u prvih pola sata utakmice, a Parmi je za samo 24 minuta spakovao dva. Nakon toga gosti su potpuno prepustili inicijativu domaćinu, koji je pokušavao da pronađe put nazad u meč, ali se rezultat do odlaska na odmor nije menjao. Ista slika viđena je i u nastavku, Parma je napadala, pokušavala, ali rešenja za protivničku odbranu jednostavno nije bilo.
U jednom trenutku drugog poluvremena domaćin je imao sedam udaraca ka golu, dok Torino nije uputio nijedan. A onda je Đovani Simeone odlučio da pokaže kako se to radi. Prvi udarac gostiju u nastavku pretvorio je u pravi projektil sa distance, postigao svoj drugi pogodak i stavio tačku na utakmicu. Parma do kraja nije uspela ni da ublaži poraz, pa je na semaforu ostalo 3:0.
Teško je očekivati da će Parma već u narednom kolu uspeti da popravi utisak, pošto je očekuje gostovanje drugoplasiranom Laciju, koji ima isti broj bodova kao i lider, Inter. Sa druge strane, Torino će već u petak pred svojim navijačima ugostiti Moncu.
SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
Roma - Đenova 2:0 (0:0)
/Kastro 50, Luli 68/
Nedelja
Udineze - Leće 0:3 (0:2)
/Gaspar 11, Ndri 33, Zibert 86/
Fjorentina - Komo 1:3 (1:2)
/Pongračić 42 - Liberali 32, Pas 36, Duvikas 56/
Milan - Atalanta 3:2 (2:0)
/Ramos 24 penal, Rabio 43, Hila 58 - Gaetano 66, Krstović 81/
Juventus - Lacio 0:3 (0:1)
/Provstgor 37, Isaksen 66, Dele Baširu 89/
Ponedeljak
Monca - Kaljari 4:0 (1:0)
/Kuadio 39, Varela 47, 79, Robinson 66/
Parma - Torino 0:3 (0:2)
/Simeone 4, 69, Adams 24/