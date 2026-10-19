Parma ima najgori napad u ligi, a ni odbrana nije puno bolja

Daleko je Parma od željene forme na početku sezone, a ni posle sedam kola nije uspela da pobegne iz zone ispadanja. Ni prvi meč Alberta Đilardina pred domaćim navijačima nije doneo promenu. Nekadašnji golgeter, koji se od dresa Parme oprostio pre 21 godine, vratio se na Enio Tardini u ulozi trenera, ali povratak nije mogao da kruniše bodovima.

I u ovom susretu moglo se videti zašto se Parma nalazi pri dnu tabele. Torino je od samog starta nametnuo svoj ritam i već do 24. minuta postigao dva gola, što mu je bilo dovoljno da u nastavku prepusti inicijativu domaćinu. Međutim, Parma je još jednom pokazala zašto ima najlošiji napad u ligi, pa su gosti bez većih problema sačuvali prednost i slavili sa 3:0. Ipak, iako Parma nikako nije uspevala da pronađe put do protivničke mreže, oni koji su se usudili da odigraju u Mozzartu GG na ovom meču nisu imali razloga za brigu. Zahvaljujući Mozzart Relaxu, pogodak gostiju već u četvrtom minutu bio je dovoljan da ovaj tip bude priznat kao dobitan.